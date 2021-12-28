快訊

宋少卿「相聲瓦舍」演出即刻卡嚓 馮翊綱：不會讓酒駕累犯上台

哈薩克代表團增7例Omicron變異株 疑近身比賽訓練傳染

三立前總監涉收製作公司回扣 更一審判無罪確定

中央社 / 台北28日電

三立公司前戲劇總監項姓女子於戲劇「甘味人生」製播時，涉收製作公司回扣175萬5000元，一審判無罪，二審逆轉構成背信罪判刑6月，經撤銷發回後，高院更一審今天判無罪確定。

台灣高等法院更一審認為，項女利用擔任總監之職務，對「甘味人生」有實質監督及審核劇本與拍攝內容的權限機會，私下收取製播公司總計175萬5000元的金錢，確實不當，但無法證明「甘味人生」製播公司所交付項的金錢，已實質影響「甘味人生」的戲劇品質。

更一審指出，所謂「商譽」為社會群眾對公司之印象與外在評價，本質上為人格權而非刑法背信罪所欲規範保護之財產上利益，本案不足以認定三立財產因此受有損害，或有可預期之財產利益受損害之危險，判決項女無罪，全案確定。

全案緣於，項女原為三立公司「節目部-台灣台-戲劇中心」總監（現已離職），負責監控節目製作公司的戲劇品質與進度，三立委請製作公司製播戲劇「甘味人生」並簽立合約書。

檢方起訴指出，項女明知應忠實誠信履行監控戲劇品質與進度，不得收受不當回扣，竟藉由總監職務，具有實質影響力的機會，佯以協助製作公司節省費用作為名目，自民國105年3月3日至106年7月5日，接續收取回扣總計新台幣175萬5000元，並提供親人帳戶供製作公司匯款。

項女否認背信犯行，強調是幫忙他人分擔編劇統籌工作，錢是從製作公司給她的兼職報酬，並非不當回扣，她沒有違背職務，也沒有影響到三立公司的權利。

一審判決項女無罪，二審改依背信罪判她6月徒刑，得易科罰金；最高法院撤銷二審判決發回，案件由高院更一審審理，今天宣判。

回扣

延伸閱讀

羅志祥跨年復出遭地方爸媽抵制 三立曝光挺到底原因

男星澳洲性侵案獲判無罪 今悄悄改名復出外貌依舊保養得宜

319名投資人向羅福助求償7203萬元 高院更一審又敗訴

三立新戲說台灣監製涉背信無罪確定 但工作也確定飛了

相關新聞

瑞莎老公疑涉恐嚇 桃園地檢署「同名同姓案件」偵辦中

藝人瑞莎近年年致力培育台灣韻律體操選手，今年4月卻遭網友爆料指控，文章下方也引來各界留言；有3名選手、教練在留言區遭不明...

桃園男開賓士車酒駕衝進超商 大夜班店員無辜遭撞傷

桃園市魏姓男子日前酒後駕車還載朋友，清晨6點多衝入中壢區一家便利商店，造成櫃檯後側牆壁毀損，讓站在收銀機前黃姓店員左腳踝...

早餐店水壺裝漂白水害女員工誤飲 男清潔員工遭起訴

台北市信義區真芳炭烤吐司一名林姓男清潔員工，把稀釋過的漂白水裝進冷水壺裡放在桌上，讓一名鄭姓女店員誤飲漂白水，導致產生糜...

通緝犯不戴口罩襲警 殺人未遂判3年6月

竊盜通緝犯余明達今年5月疫情三級警戒期間，未戴口罩被警方勸阻，他取出開山刀襲警，導致1名員警脖子受傷、1名員警手臂受傷，...

千萬房貸壓垮刑警 收毒販20萬貪汙判處3年6月

台北市警局內湖分局胡姓偵查佐，涉嫌收下林姓男子毒品案處理費20萬元，事後反遭檢舉貪汙，遭停職的胡男出庭認錯，聲稱因1千萬...

台南永康取締酒駕4天11件 其中10件公共危險送辦

台南永康今年1至11月酒後駕車交通事故至少155件，元旦連續假期飲酒機會增加，永康分局24日到明年1月2日連10天擴大取...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。