BMW醉男撞碎4口之家 未依「殺人罪」羈押法院理由曝光

酒駕造成1死3傷的黃子洋，被法院裁定以酒駕致死罪收押。記者張議晨/攝影 高雄38歲男子黃子洋26日晚間酒後開BMW，撞飛走在斑馬線上的范姓女子一家4口，范女傷重不治，林男、2女兒也受重傷；黃男酒測值高達1.24毫克，檢方複訊後認為黃有兩次酒駕紀錄，仍酒後上路，認為他有殺人之不確定故意，有逃亡、串證之虞，依殺人、酒駕致死向法院聲押禁見，雄院今凌晨開完羈押庭後，僅依酒駕致死罪裁定准押但未禁見。

酒駕致死可處3至10年徒刑，如以殺人罪論，可判10年以上有期徒刑，最重可處死刑、無期徒刑。至於為何當時檢察官依殺人罪聲押黃男，法官僅卻依酒駕致死罪裁准？

雄院發言人、行政庭長楊國祥表示，檢察官聲押的罪名包含不確定故意殺人罪及酒駕致人於死罪，但法官根據卷證，認為黃男當時是為超車才撞人，還是直接撞上，因無監視器畫面可以釐清，是否構成不確定故意殺人罪有疑問，才僅依酒駕致死罪裁押，沒有變更法條的問題。

楊國祥說，羈押庭法官訊問時，黃男坦承酒駕撞人，考量他後續面臨本刑3年以上的罪責及高額民事賠償，有逃亡之虞，再加上他只拿得出20萬交保金，1人居住在小港，與親友關係薄弱，認為有羈押必要，裁定羈押。

檢警調查，黃男2006、2009年因酒駕肇事被警方移送，仍心存僥倖，前天晚間7時許，他從鹽埕區一家咖啡館狂飲自備的威士忌後，開車離開，行經高雄市前金區河東路、國民街口，闖越路口紅燈撞擊走在斑馬線上的范姓女子一家4口，范女送醫後不治死亡，其餘3人則分別受有輕重傷。

檢警偵訊時，黃男坦承他開車時早已意識不清，辯稱視線被一輛白色轎車擋住，他是從右後方超車才會撞上林男4口，但檢警根據路口監視器畫面，發現白車早已通過，根本沒擋住他視線，黃男是直接撞上這家人。

檢方認為黃男明知飲酒已達嚴重酒醉無法安全駕駛狀態，仍執意上路，使其他用路人可能遭其駕車撞擊致死傷，有殺人不確定故意，並有逃亡、串證之虞，依殺人、酒駕致死兩罪向法院聲請羈押禁見。

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