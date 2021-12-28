欺負2名身障同事 劣男領光薪水、騙辦貸款詐財137萬

台中市阮姓男子與身心障礙者阿勇、阿利是加油站同事，阮見二人好欺，涉嫌在2018至2019年間，以投資為由，取得阿勇的證件、存簿、提款卡與密碼後，盜領阿勇薪資，食髓知味，再以阿勇名義辦理信貸、車貸，盜刷陳名下信用卡，另以相同方式，用阿利名義辦理車貸，詐財137萬餘元，台中地檢署偵結，依詐欺、偽造文書罪起訴。

起訴指出，阮姓男子（27歲）與身心障礙者阿勇、阿利是西屯區加油站的同事，阮見二人認知、辨識能力不足，認有機可趁，因此萌生歹念，先在2018年1月間，向阿勇謊稱，有投資機會，每月投資10萬可獲利1萬，阿勇不疑有他，將健保卡、身分證、存摺、提款卡與密碼、印章等物品，交給阮，阮盜領薪資63萬。

阮姓男子盜領薪資後，一部分留由自己花用，另外一部分則是拿給阿利後，由阿利轉交給阿勇，阮藉此牟利41萬餘元。

另外，阮姓男子在2018年9月間，也帶著阿勇前往銀行辦理15萬元的信用貸款，扣掉手續費後，銀行核發14萬餘元，全被阮提領一空。同年10月間，阮帶阿勇辦理信用卡，並假冒阿勇簽名，盜刷信用卡費5萬餘元，另帶阿勇辦理汽車貸款，取得貸款36萬。

阮姓男子在2018年8月間，以相同手法，取得阿利的身分證、健保卡等物品後，冒名辦汽車貸款，取得貸款55萬。