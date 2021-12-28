母遺棄兒屍體、浴巾包裹埋公墓 檢警開挖4次找不到

台北市廖姓女子10年前疑似無能力照顧兒子，在孩子死亡後用浴巾包裹屍體，埋進北市文山區富德公墓，檢警開挖多次找不到屍體，今年11月4日最後一次開挖，仍未尋獲屍體。士林地檢署偵結，認定孩子死亡，但無證據證明為他殺，也無法證明照顧疏失，全案依照遺棄屍體罪嫌起訴生母廖女，並具體求刑有期徒刑1年。

起訴指出，廖女在10年前生下兒子阿翔，因父不詳獨自照顧，不料2011年間下旬因不明原因死亡，廖女涉嫌用浴巾包裹屍體，帶到木柵路5段的富德公墓附近，選定不詳的山坡墓道泥土地，拿木棍挖出圓周約70公分、深度約60公分的坑洞，沒有用任何容器妥適放置，直接土葬掩埋，遺棄孩子屍體。

孩子本應在2017年6月３日入學，百齡國小發現孩子未報到，聯繫家屬，廖女當時還辯稱孩子交給他人撫養，避免談及死亡，但廖女的父親，也就是孩子的祖父，認為孩子恐怕不安全，緊張報案，祖父稱，孩子出生後只見過一次，多年來從沒看過孫子。

士林分局3年前開始尋找失蹤小孩，從健保系統資料顯示，在2011年年4月1日出生，5天後接種第一劑疫苗，後續沒有其他健保就醫紀錄。

檢方指出，全案指揮士林分局在2018年12月、2019年1月和3月、4月間，依照廖女供述的埋屍地點，先後到富德公墓開挖，在第23Ｃ區第5排第2號上方、第23Ａ區第6排標示牌前方空地、第23Ｃ區第5排與第7排中間的墓道，都未發現孩子屍體，直到今年11月4日檢方再度指揮開挖，仍然沒有尋獲遺體。

檢方認定，廖女自稱孩子2011年下旬死亡，埋屍體在富德公墓不詳地點，沒有用任何容器維護孩子屍體，更沒有標示埋葬地點，年幼遺骨因鬆軟易逝，極易腐敗與土壤混合失去形體，也容易遭野生動物啃咬滅失，認定廖女遺棄孩子屍體，終尋不著，孩子屍骨下落不明。