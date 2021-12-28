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上網向國外訂購活體蟑螂來台 男子獲緩起訴處分
北部一名俞姓男子上網從國外訂購活體品種蟑螂33隻，違反植物防疫檢疫法遭海關查扣移送法辦。台北地檢署考量其坦承犯行，且無前科，日前給予緩起訴處分，期間1年，須支付公庫2萬元。
檢方調查，俞男應知石頭蟑螂、霍氏斜紋蟑螂是以菇類為主食，菇類是屬有用的真菌，為植物防疫檢疫法第3條第1項第1款定義的植物，上述的蟑螂是屬具危害菇類的生物，未經許可，不得擅自從國外輸入。
檢方查出，他竟基於違反植物防疫檢疫的犯意，在今年2月5日之前某日，上網向不詳買家購買馬來西亞活體石頭蟑螂、霍氏斜紋蟑螂共33隻。蟑螂在運抵來台時，被關務署台北關人員查獲，報請航警局偵辦。
據了解，俞男坦承不諱，檢察官考量其已坦承犯行，深具悔悟，且無前科紀錄，是對他此次犯行暫緩予以追訴處罰，對公共利益的維護無礙，併參酌刑法第57條所列事項及公共利益的維護，認以緩起訴為適當。
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