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淹水線名單／110年大專校院註冊率出爐 這校不到2成

差10小時隔離期滿偷溜出門 拒繳20萬罰單豪宅差點被封

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導

杜姓男子今年5月與新冠肺炎確診者有接觸史，被要求居家隔離，但距離隔離期滿只剩10小時，他卻忍不住偷偷開車外出，被衛生局開罰20萬元，事隔半年杜男仍未繳清，後來行政執行署發現他名下有豪宅還有多張科技公司股票，執行官跑到他豪宅準備查封，杜男擔心房子沒了，隔天立刻繳清20萬欠款。

杜姓男子今年5月7日與新冠肺炎確診個案有接觸史，被匡列為居家隔離個案，列管期間為5月24日至5月29日24時，但杜男卻在29日14時未依規定留在家中居家隔離，逕自開車外出，被檢舉後，衛生局裁罰20萬元並限期履行，但罰單逾其杜仍未出來繳錢。

案件移送至行政執行署後，高雄分署發現杜男名下有一棟豪宅，他戶籍也設在這棟豪宅，另外還有多筆科技公司的高額股票，執行官認為杜男有錢可以繳清欠款，隨後派人前往杜男豪宅地點，按壓對講機又沒人接聽，當場留下執行通知，準備查封杜男名下豪宅。杜男收到通知單後，擔心豪宅被查封，隔天立刻跑到高雄分署，繳清20萬元欠款

杜男名下擁有豪宅，他因為欠繳20萬元罰單，害豪宅差點被查封。圖/讀者提供
杜男名下擁有豪宅，他因為欠繳20萬元罰單，害豪宅差點被查封。圖/讀者提供

衛生局 新冠肺炎 居家隔離

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