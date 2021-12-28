差10小時隔離期滿偷溜出門 拒繳20萬罰單豪宅差點被封
杜姓男子今年5月與新冠肺炎確診者有接觸史，被要求居家隔離，但距離隔離期滿只剩10小時，他卻忍不住偷偷開車外出，被衛生局開罰20萬元，事隔半年杜男仍未繳清，後來行政執行署發現他名下有豪宅還有多張科技公司股票，執行官跑到他豪宅準備查封，杜男擔心房子沒了，隔天立刻繳清20萬欠款。
杜姓男子今年5月7日與新冠肺炎確診個案有接觸史，被匡列為居家隔離個案，列管期間為5月24日至5月29日24時，但杜男卻在29日14時未依規定留在家中居家隔離，逕自開車外出，被檢舉後，衛生局裁罰20萬元並限期履行，但罰單逾其杜仍未出來繳錢。
案件移送至行政執行署後，高雄分署發現杜男名下有一棟豪宅，他戶籍也設在這棟豪宅，另外還有多筆科技公司的高額股票，執行官認為杜男有錢可以繳清欠款，隨後派人前往杜男豪宅地點，按壓對講機又沒人接聽，當場留下執行通知，準備查封杜男名下豪宅。杜男收到通知單後，擔心豪宅被查封，隔天立刻跑到高雄分署，繳清20萬元欠款
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言