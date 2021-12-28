差10小時隔離期滿偷溜出門 拒繳20萬罰單豪宅差點被封

杜姓男子今年5月與新冠肺炎確診者有接觸史，被要求居家隔離，但距離隔離期滿只剩10小時，他卻忍不住偷偷開車外出，被衛生局開罰20萬元，事隔半年杜男仍未繳清，後來行政執行署發現他名下有豪宅還有多張科技公司股票，執行官跑到他豪宅準備查封，杜男擔心房子沒了，隔天立刻繳清20萬欠款。

杜姓男子今年5月7日與新冠肺炎確診個案有接觸史，被匡列為居家隔離個案，列管期間為5月24日至5月29日24時，但杜男卻在29日14時未依規定留在家中居家隔離，逕自開車外出，被檢舉後，衛生局裁罰20萬元並限期履行，但罰單逾其杜仍未出來繳錢。