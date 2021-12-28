精品健身房歇業 女星賴薇如男友邱樂偉挨告詐欺取財罪

「Dynasty皇家官邸健身俱樂部」在今年7月26日宣布結束營業，不僅會員在無預警下權益受損，也爆發投資糾紛爭議。共襄創投公司執行長謝喻詠和委任律師徐子雅今赴台北地檢署，按鈴控告負責人邱樂偉（Royal Chiou）涉嫌詐欺取財罪，呼籲當事人出來面對。

邱樂偉在士林經營精品健身房「Dynasty皇家官邸健身俱樂部」，受不少名人與網美的青睞；根據媒體報導，女友是女星賴薇如；邱樂偉喜歡在個人IG上PO出與名人合照，彰顯其人脈深廣。然而，該俱樂部卻在今年7月26日無預警宣布結束營業，引發譁然。

就在會員權益受損之際，「Dynasty皇家官邸健身俱樂部」股東之一的共襄創投公司，28日也到台北地檢署按鈴控告負責人邱樂偉涉嫌詐欺取財罪。

徐子雅表示，邱樂偉明知皇家俱樂部公司在去年6月3日的股東會上，已經開始討論紓困事宜，並沒有開展加盟店的計畫，卻在同年7、8月間向共襄創投公司表示皇家公司將開始募資開展加盟店，一再遊說投資，使得共襄創投公司陷於錯誤認知，同意投資新台幣200萬2000元並取得皇家公司143000股份。

沒想到從今年開始，邱樂偉即不斷向股東釋放出皇家公司虧損訊息，並於4月8日的臨時股東會主導將皇家公司解散，緊接著於8月5日股東常會決議清算。

徐子雅說，據了解，從共襄創投股份有限公司投資後一直到皇家公司宣佈解散期間，邱樂偉根本未曾啟動任何加盟展店計畫，由此可見其涉嫌意圖為自己不法之所有，利用話術使共襄創投公司陷於錯誤而交付財物，違反刑法第339條第1項規定。