酒店女子虐死2歲兒 精神鑑定正常重判8年

林姓酒店小姐因2歲兒子哭鬧，將兒子關進廁所，與蕭姓男友外出玩樂，檢方依遺棄致死、妨害幼童發育致死罪起訴林女、蕭男，另查出林女胞兄虐童，依妨害幼童發育罪起訴林男；台北地方法院審理，今天判林女有期徒刑8年，判林女胞兄3年，判蕭男有期徒刑2年。可上訴。

林女、林女胞兄開庭時反應違常，法官將2人送醫院精神鑑定，依醫院報告函覆，林女、林女胞兄行為時有辨識能力，公訴檢察官認為，既然2人鑑定屬正常，即無減刑可適用，辯論庭中對兄妹2人求處重刑。

檢察官偵辦這起人倫悲劇，認定「共犯3人組」，先起訴林女、蕭，通緝林男，林男後來到案，一度受羈押禁見。

法院開庭時，林氏兄妹的母親自嘉義北上出庭旁聽，由於女兒、兒子對小孩之死互推責任，林母被問到究竟誰害死孫子時說「比較相信哥哥。」

林女說，2018年8月兒子不滿2歲，被哥哥從嘉義帶上台北，當時兒子的身高、體重正常，會說一點點話，是哥哥把兒子關在廁所裡，有拿錢給哥哥買東西給小孩吃，也有勸哥哥不要把小孩關在廁所裡等。

林女說，小孩子接來台北養的時候，還有一點胖胖的，平常都是哥哥把小孩關在廁所裡，但是每天會出來2小時左右，林女否認犯罪。

林女的蕭姓男友也不認罪，蕭於審理時說，和林女網交時，不知道她有小孩，住到林女租屋處才知道；蕭還稱，他與林女同居並沒有多久，知道林女的哥哥把小孩關在廁所、不給東西吃，但是與他無關等。

林女的胞兄則說，妹妹打電話給母親，請他把小孩從嘉義帶到台北、請他照顧，妹妹以前會拿錢給他買食物給小孩吃；與妹妹同住的1個月，妹妹和男友睡床上，他和小孩睡在地板，後來拿不到錢，就離開台北回嘉義。

林男說，妹妹如果心情不好時會打小孩，蕭就跟著一起打，他有一次和妹妹從夜市回家，有看到小孩在喝廁所裡的髒水。

林姓女子生下兒子，先交給住在嘉義的母親照顧，林母無力撫養，2018年8月將孫子交給林女哥哥帶到台北還給林女，林女與哥哥在租屋處共同撫養小孩，平日餵以麥香紅茶、泡麵等。

台北地檢署檢察官指控，2018年10月，林女的胞兄離開租屋處，小孩子留給林女繼續撫養，蕭與林女在同居期間，與林女外出遊玩，外出由林女買單。

2018年11月6日，林女受不了兒子哭鬧，把兒子關進廁所外出，11月9日回家時，兒子因敗血性休克死亡，林女、蕭起初沒打119報案，後在友人勸說下報警，警方到場發現，2歲的男童陳屍廁所地板，渾身沾滿糞便、排泄物，相驗時男童骨瘦如柴，體重只有5公斤。