不敵疫情！神農獎茶農欠稅 1月4日拍賣百斤茶葉抵稅

神農獎張姓茶農欠稅，將拿百斤茶葉變賣抵稅。圖/彰化分署提供 曾得過神農獎的張姓茶農，因不敵新冠疫情欠稅，行政執行署彰化分署將在2022年1月4日上午9點到11點舉辦拍賣活動，變賣由張姓茶農所提供自己種植並採收的杉林溪茶、日月潭蜜香紅茶及梨山高山茶，全部以市場破盤優惠價格進行變賣，所得一半拿來抵稅，一半歸茶農所有。

彰化分署主任執行官胡天賜表示，57歲張姓茶農目前在南投鹿谷開店販售茶葉。他的家族自爺爺那一代起開始種茶，至今已有三代百年以上的製茶經驗。

他曾於民國89年榮選為台灣十大傑出農民，還曾於2016年出國比賽，在比利時國際風味暨品質評鑑榮獲最高榮譽米其林三星獎，但據張姓茶農表示，受新冠疫情影響使他在國際茶葉的展售活動被迫取消，打擊了他的國際茶葉銷路，同時也讓他無法自由出入兩岸，使在中國大陸廣州、上海等地將近100萬元的資金無法取回。

又去年中南部鬧乾旱，也使得茶葉採收不理想，更是雪上加霜，才讓他在資金調度上產生困難而欠了109年度的營業稅22萬多元。

胡天賜表示，張姓茶農見到執行官後，即表示有意願繳納，考量他茶農是因為受到疫情影響才會欠稅，非屬故意不繳納，又有執行署對於因防疫而受影響的義務人應予「寬緩執行」指示，因此同意協助請他提供產製茶葉到彰化分署變賣，再以「茶葉變賣價金抵繳稅款」。

為讓張姓茶農能順利繳稅同時也能繼續經營，因此彰化分署將以協助變賣所得價金的50％來抵繳稅款；另50%則歸茶農收入，以達國家稅收清償，及兼顧義務人得繼續經營雙贏執行方式進行。