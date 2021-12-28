大法官認文資法不補償違憲 學者：有助文資保存

司法院24日公布大法官813號釋字，認為建物登錄為歷史建築，卻未給土地所有人補償，認定文資法違憲，要求須於兩年內，根據此一解釋修正文資法。文資學者認為此一解釋對於文資保存運動是好事，2016年大修文資法時，針對歷史建築的保存僅訂罰則，卻未未給予補償；若能於文資法中明定補償方式，有助提升國內登錄歷史建築的意願。學者也建議文化部修法時，可加入企業免稅等獎勵方式。

文化部表示，目前正進行文資法修法作業中，為提升文化資產獎勵補償內容，文化部將依解釋意旨與結論，重新檢討修正文資法對於歷史建築及其他文化資產所有人、土地所有人及其他利害關係人適當的處理方式或補償機制，以符憲法保障人民財產權意旨。

此一釋憲案源於新北慈祐宮所擁有的普安堂寺廟登錄為歷史建築，土地的自由運用受限。慈祐宮認為其受財產權限制之損失，相較於文資法第給予古蹟所定著之土地所有人容積移轉權的補償，歷史建築的所有人卻未能獲得補償，聲請釋憲。大法官釋憲指出，如因歷史建築登錄，導致其就該土地原得行使之使用、收益、處分等權能受到限制，而形成個人之特別犧牲者，文資法未以金錢或其他適當方式給予相當之補償，不符憲法第十五條保障人民財產權之意旨。

現行文資法僅針對古蹟所有人給予容積移轉或價購的補償。古蹟學者李乾朗表示，古蹟是採指定制，政府以強制的手段加以保護文化資產，文資法因此給予高規格的補償。歷史建築與採取的是登錄制，政府較少干預、尊重所有權人的處置，文資法因此未訂定明確的補償方式。但他認為，登錄和指定的差別，並不代表歷史建築就不重要，給予歷史建築和古蹟所有人平等的補償方式，他深表支持。

然而，即使文資法明定指定古蹟的補償方式，但「價購」需要經費，「容積移轉」的市場不大，往往讓古蹟的補償淪為「畫餅充飢」。李乾朗認為，文化部必須想新的策略挹注容積獎勵。

「保存文資應該是愉快的經驗、而非剝奪感。」台北文資環境守護聯盟成員蕭文杰認為，鼓勵民眾登錄歷史建築「有棒子也要有蘿蔔」。國內歷史建築的數量遠多於古蹟，所有人的「剝奪感」嚴重，引發眾多紛爭，也導致許多老房子遭登錄歷史建築前，便搶著「自焚」。