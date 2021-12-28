連8天取締酒駕大執法 高市警局長黃明昭拿指揮棒教學

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄前金區河東路及國民街口，昨天晚上7點多發生一起死亡車禍，38歲的黃姓男子酒駕撞上出遊的林姓一家四口，釀1死3傷。為此，高雄市警局從今晚起，連續8天動員警力，展開全市取締酒駕大執法。今晚警察局長黃明昭親自視察路檢勤務，還拿指揮棒教員警路檢技巧。他強調，這次取締酒駕大執法，會減少戶口查察等勤務，不會讓同仁有龐大負擔。

為杜絕昨天晚間發生林姓一家四口開心出遊，卻遭遇酒駕的黃姓男子開車高速撞上，釀成1死3傷交通事故。高市警局自今天起，連續8天動員優勢警力規劃全市取締酒駕大執法，在轄區各酒店、餐廳、飲酒店、小吃店、卡拉OK店、KTV等易飲酒場所或酒駕易肇事路口，加強取締酒駕路檢勤務，向酒後駕車宣戰。

黃明昭今晚10點一到路檢點，就發揮刑事警察本色，從員警站定位置，到指揮等一系列流程，抽絲剝繭進行研究，還親自拿起指揮棒，現場指導員警路檢技巧。

黃明昭表示，不希望再發生像昨天晚上一樣酒駕造成1死3傷的重大交通事故，所以高市警方進行大執法，讓酒駕者有所警惕，杜絕酒駕事件發生，直到酒駕數據下降，就會調整取締酒駕專案勤務時間。

另外，黃也強調，雖然展開取締酒駕大執法，但不會造成同仁過大負擔，會先減少戶口查察等勤務，不讓同仁負荷太大壓力。

至於被媒體問及市長陳其邁座車遭酒駕的張姓男子撞上，黃明昭說，上月24日陳市長跑完行程，當市長走到家門口，張男就開車擦撞到座車。陳其邁指示員警要依法處理，若有違規一定要加以告發；違停罰單，陳其邁司機已經在本月10日繳清罰單。

高雄市警察局展開連續8天的取締酒駕大執法。記者邱奕能／攝影
高雄市警察局展開連續8天的取締酒駕大執法。記者邱奕能／攝影
高雄市警察局長黃明昭親自拿起指揮棒，指導員警路檢技巧。記者邱奕能／攝影
高雄市警察局長黃明昭親自拿起指揮棒，指導員警路檢技巧。記者邱奕能／攝影
高雄市警察局展開連續8天的取締酒駕大執法。記者邱奕能／攝影
高雄市警察局展開連續8天的取締酒駕大執法。記者邱奕能／攝影
高雄市警察局展開連續8天的取締酒駕大執法。記者邱奕能／攝影
高雄市警察局展開連續8天的取締酒駕大執法。記者邱奕能／攝影
高雄市警察局展開連續8天的取締酒駕大執法。記者邱奕能／攝影
高雄市警察局展開連續8天的取締酒駕大執法。記者邱奕能／攝影
高雄市警察局展開連續8天的取締酒駕大執法。記者邱奕能／攝影
高雄市警察局展開連續8天的取締酒駕大執法。記者邱奕能／攝影
高雄市警察局長黃明昭。記者邱奕能／攝影
高雄市警察局長黃明昭。記者邱奕能／攝影
高雄市警局自今天起展開連續8天的取締酒駕大執法。記者邱奕能／攝影
高雄市警局自今天起展開連續8天的取締酒駕大執法。記者邱奕能／攝影
高雄市警察局展開連續8天的取締酒駕大執法。記者邱奕能／攝影
高雄市警察局展開連續8天的取締酒駕大執法。記者邱奕能／攝影
高雄市警察局展開連續8天的取締酒駕大執法。記者邱奕能／攝影
高雄市警察局展開連續8天的取締酒駕大執法。記者邱奕能／攝影

酒駕 陳其邁 警察

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