罷免林昶佐投票前 檢察官動起來：嚴查假訊息

無黨籍立委林昶佐罷免案將於2022年1月9日舉行，台北地檢署今天召開罷免案查察會議，將投票前散布假訊息列為查案重點，以維持立委罷免案的公平性，同時宣示嚴查不法的決心。

檢察長林邦樑在查察會議中指示的查察不法重點，包括是否有選舉賭盤介入而影響投票、有無意圖使被罷免人罷免案通過或否決而散布假訊息、防制投票前造勢場合可能引起之暴力或滋擾事件，以及確保投票日順利進行。

出席會議的包括調查局台北市調查處、北機站、台北市政府警察局、台北市政府政風處等單位，就因應作為進行意見交流。

因應「罷昶案」案，檢方本月中旬即成立查察不法及暴力執行小組，由檢察長林邦樑任召集人，指派5組檢察官負責各查察區業務，另依最高檢察署函示，由各組指派專責檢察官負責對應相關違法行為。