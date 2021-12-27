交警石明謹兼球評賺283萬降級罰款 上訴辯每年40支嘉獎

台北市警交通大隊警員石明謹2011年至2018年間，擔任愛爾達電視台足球賽事評論員，出席190次領了283萬餘元車馬費，又自2019年1月起擔任足球協會紀律委員會委員，領了5400元出席費與交通費，違反公務員不得兼任業務規定。懲戒法院懲戒法庭判石降1級改敘，併罰款20萬元；他提8點理由上訴，並指公務員服務法第14條有違憲之虞。

石明謹今在庭上表示，從警25年，每年嘉獎超過40支，就算不是最優秀的，也都名列「前半部」，不認為擔任球評有影響到職務。石並表示自己推廣、教育足球運動30年，為台灣足球界培養很多優秀的運動員，在警界、運動圈受肯定，未影響政府信譽；相反地，公務員如能這般投注心力在其他領域，應能提升社會地位。

公務員服務法規定公務員除法令所規定外，不得兼任他項公職或業務，而石明謹在愛爾達電視台擔任球評，除舉辦世界盃足球賽的2014、2018年間各出席40、30次外，自2011年至2018年間每年都出席20次，這190次評論讓他領了283萬3850元的報酬，懲戒法庭第一審認為這已屬「業務」。

公務員服務法明定「公務員兼任非以營利為目的之事業或團體之職務，受有報酬者，應經服務機關許可」。依據足球協會的章程及移送機關提出的該協會函文，該協會是於內政部登記立案的非以營利為目的之社會團體。第一審認定石未經服務機關許可，擔任協會常設司法機構「紀律委員會委員」之職，自2019年至今年5月18日已出席5次，共領取5400元，他實際上領了報酬，不因領款名目而異，違反公務員服務法規定。

第一審認為，公服法規定目的是要讓公務員一人一職，專心從事公務，避免影響本職工作，讓公務員忠心執行職務；石明謹的違法行為足讓民眾有公務員不專心公務、政府機關公務紀律鬆散的不良觀感。第一審認為石明謹嚴重損害政府信譽，有懲戒必要，石兼任業務的報酬多達280餘萬元，衡酌他坦承，因此逕判降1級改敘，併罰款20萬元。

石上訴，懲戒法庭第二審今續行準備程序。委任律師認為原審判決未詳細說明他擔任足球評論員如何影響公務員尊嚴、工作與政府信譽，判決理由不備。

律師認為原審指兼職會讓民眾認為公務員不專心公務，卻沒論理，且公服法第14條第1項有違反法律明確性、侵害工作權與比例原則之虞，第14-2條則有限制人民結社的問題，應限縮解釋。律師主張若第二審認為原審判決未違背法令，合議庭應裁定停止訴訟，聲請大法官違憲審查。

相關機關、台北市警局表示「尊重法院的審判權」，法官諭知候核辦。