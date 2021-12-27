無照三寶狂違規欠28萬罰鍰裝死 險被執行署查封房產

55歲洪姓男子無照，卻多次騎車上路還違規，被新北市府交通事件裁決處開出54筆罰單，總金額高達28萬4千元，6年來僅繳掉4萬元；法務部執行署新北分署為確保債權，本月14日委託地政機關查封洪男住宅，他才趕緊委託女兒出面，申請分期繳納。

新北分署指出，洪男的違規案件自2015年2月起陸續移送新北分屬執行，違規內容繁多，其中以｢無照駕駛機車」29次最多，其餘違規項目包含違規停車14次、超速行駛、行駛人行道、未遵循方向、闖紅燈、紅燈右轉與未戴安全帽等，罰鍰金額高達28萬4千餘元。

洪男拖欠到去年8月起才開始偶爾繳納罰鍰，一年過去卻僅繳了3萬餘元，仍積欠25萬餘元未繳。

行政執行官為確保債權，本月14日囑託地政機關查封洪男住宅，洪男接到通知才嚇到，趕緊請女兒與親戚前往新北分署辦理分期繳納，稱因2019年11月時自樓梯跌倒受傷，到現在都無法工作，僅靠著女兒和老母親照顧，想請行政執行官通融。