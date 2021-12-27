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破千筆交通罰單放著不繳 男坐擁5筆精華土地將拍賣
新北市一名李姓男子自2018年起多次未繳ETC通行費與停車費，被開罰單後仍置之不理，累計超過1000筆、36萬餘元罰鍰，又多次爽約未能提出清償計畫，負責執行的法務部行政執行署桃園分署決定查封他名下5筆位在精華地段的土地，將於下個月拍賣。
行政執行署桃園分署指出，新北市李姓男子（52歲）自2018年起多次未繳納ETC通行費與路邊停車費及相應的交通罰單，累計達1126筆共36萬餘元，多數為在新莊地區停車，經新北市政府交通局與交通事件裁決處移送桃園分署執行。
桃園分署調查，李男並無薪資與存款可清償，但名下卻有5筆位於桃園區莊敬路二段住宅區內土地，其中1筆土地更是面臨馬路的水泥地停車場，價值不斐，雖為持分，經鑑價後5筆土地市值仍高達250萬元；多次催繳後，見李遲未繳納罰款後，便將土地全數查封。
李男得知土地被查封著急了，不斷向桃園分署表示願意清償並申請暫緩拍賣，但因他多次爽約，未能依約定日期提出清償計畫，桃園分署定於明年1月4日「123聯合法拍會」舉行第一次公開拍賣，若他屆時仍不繳清，將以不動產拍賣所得清償。
桃園分署表示，5筆土地將依次拍賣，直到拍賣成交價等於、大於待清償的36萬元，剩餘土地則會歸還李男，超額的拍賣所得也會還給他。
桃園分署呼籲，欠繳路邊停車費、ETC通行費與交通罰單的義務人，收到繳款通知後應主動於繳款期限內自行繳納，勿持僥倖心理，否則將被移送強制執行扣存、扣薪、拍賣車輛或不動產，得不償失。
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