聽新聞
test
0:00 / 0:00

破千筆交通罰單放著不繳 男坐擁5筆精華土地將拍賣

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

新北市一名李姓男子自2018年起多次未繳ETC通行費與停車費，被開罰單後仍置之不理，累計超過1000筆、36萬餘元罰鍰，又多次爽約未能提出清償計畫，負責執行的法務部行政執行署桃園分署決定查封他名下5筆位在精華地段的土地，將於下個月拍賣。

行政執行署桃園分署指出，新北市李姓男子（52歲）自2018年起多次未繳納ETC通行費與路邊停車費及相應的交通罰單，累計達1126筆共36萬餘元，多數為在新莊地區停車，經新北市政府交通局與交通事件裁決處移送桃園分署執行。

桃園分署調查，李男並無薪資與存款可清償，但名下卻有5筆位於桃園區莊敬路二段住宅區內土地，其中1筆土地更是面臨馬路的水泥地停車場，價值不斐，雖為持分，經鑑價後5筆土地市值仍高達250萬元；多次催繳後，見李遲未繳納罰款後，便將土地全數查封。

李男得知土地被查封著急了，不斷向桃園分署表示願意清償並申請暫緩拍賣，但因他多次爽約，未能依約定日期提出清償計畫，桃園分署定於明年1月4日「123聯合法拍會」舉行第一次公開拍賣，若他屆時仍不繳清，將以不動產拍賣所得清償。

桃園分署表示，5筆土地將依次拍賣，直到拍賣成交價等於、大於待清償的36萬元，剩餘土地則會歸還李男，超額的拍賣所得也會還給他。

桃園分署呼籲，欠繳路邊停車費、ETC通行費與交通罰單的義務人，收到繳款通知後應主動於繳款期限內自行繳納，勿持僥倖心理，否則將被移送強制執行扣存、扣薪、拍賣車輛或不動產，得不償失。

桃園分署查封李男位於桃園區莊敬路二段市區內住宅區土地。圖／桃園分署提供
桃園分署查封李男位於桃園區莊敬路二段市區內住宅區土地。圖／桃園分署提供
桃園分署查封李男位於桃園區莊敬路二段的路邊停車場空地。圖／桃園分署提供
桃園分署查封李男位於桃園區莊敬路二段的路邊停車場空地。圖／桃園分署提供

桃園 罰單

延伸閱讀

影／遷葬無主墓開發土地？ 黑幫收購靈骨塔騙老人千萬積蓄

拉拉山不只有水蜜桃 桃市力推「在地咖啡品牌」吸睛

原民台址落腳桃園 原民語言傳播大樓動工 2024年啟用

公寓也瘋狂？桃園這區房價五年漲三成

相關新聞

破千筆交通罰單放著不繳 男坐擁5筆精華土地將拍賣

新北市一名李姓男子自2018年起多次未繳ETC通行費與停車費，被開罰單後仍置之不理，累計超過1000筆、36萬餘元罰鍰，又多次爽約未能提出清償計畫，負責執行的法務部行政執行署桃園分署決定...

酒測0仍可能被罰4萬元？ 男喝保力達拒檢摔車收3罰單

呂姓男子昨與友人喝一瓶保力達，晚間10時許未戴口罩，騎機車行經台東市中華路三段時，見員警在前方他心虛、擔心被攔查酒駕，立...

交警石明謹兼球評賺283萬降級罰款 上訴辯每年40支嘉獎

台北市警交通大隊警員石明謹2011年至2018年間，擔任愛爾達電視台足球賽事評論員，出席190次領了283萬餘元車馬費，...

南彰一議員涉貪50萬元交保 地方選情添變數

彰化縣一名縣議員涉嫌假借雇用服務處公費助理，向縣議會詐取助理費，遭彰化縣調查站約談後移送，以50萬元交保，為地方選舉投入...

跟騷法明年6月上路 徐國勇：加強警察教育訓練

跟蹤騷擾防制法上月立法院三讀通過，明年6月1日施行。內政部長徐國勇今天主持警政署跟騷法整備工作研討會暨警政婦幼保護工作年...

法院院長交接 屏院吐「鄉下」真言：4年一到法官跑光光

台灣高等法院今在司法大廈大禮堂舉辦院長聯合交接與宣示典禮，司法院秘書長林輝煌致詞時表示，希望各法院院長為同仁解決工作困難...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。