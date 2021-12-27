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酒測0仍可能被罰4萬元？ 男喝保力達拒檢摔車收3罰單

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導

呂姓男子昨與友人喝一瓶保力達，晚間10時許未戴口罩，騎機車行經台東市中華路三段時，見員警在前方他心虛、擔心被攔查酒駕，立即加速逃離，跨越雙黃線迴轉時摔車後還想逃跑，經員警壓制酒測0，但因無照、攔查不停、跨越雙黃線3違規，最高可能被罰4萬3800元

台東警察分局豐里派出所員警，昨晚執行巡邏勤務，行經中華路三段時發現呂姓機車駕駛未戴口罩，員警欲趨前攔查勸導，呂見員警欲攔檢時馬上加速駛離規避攔查，員警隨即鳴笛示警，尾隨準備攔查，不料呂騎車竟越雙黃線迴轉摔車，隨即起身奔跑逃竄。

員警為避免其發生危險，立即將他強制管束、壓制逮捕，42歲呂男自稱先前喝完一瓶保力達，深怕警方盤查實施酒測，才騎車加速逃逸，但員警施以酒測，酒測值為零。

警方表示，經調查發現呂男為無照駕駛，全案依規定告發，無照駕駛可罰6000到1萬2000元、攔查不停可罰1萬到3萬元、跨越雙黃線罰600到1800元，確切裁罰金額將由監理機關確認。

員警為避免呂男發生危險，立即將他強制管束、壓制逮捕。記者卜敏正／翻攝
員警為避免呂男發生危險，立即將他強制管束、壓制逮捕。記者卜敏正／翻攝
呂見員警欲攔檢時馬上加速駛離規避攔查。記者卜敏正／翻攝
呂見員警欲攔檢時馬上加速駛離規避攔查。記者卜敏正／翻攝

酒測 口罩 台東

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