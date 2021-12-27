買二手機車租移工牟利 欠16萬不繳執行署查扣機車

台中市張姓夫妻在台中工業區經營機車行，發現移工需要機車代步，但因手續繁複，所以他買二手機車登記在自己名下後，租給移工收費，但2年多來積欠212筆罰單、燃料費達16萬餘元未繳，經行政執行署與監理單位聯手查扣5輛機車後，張在今天繳清欠款。

行政執行署台中分署表示，張姓男子名下有77輛機車，以提供機車使用權、維修的方式，向外籍移工收費，但名下機車近2年的罰單及使用燃料費積欠212筆，欠款達16萬餘元。

台中分署與公路總局台中區監理在23日聯合派員，前往東海大學校園後方外籍勞工宿舍周圍追查，現場發現張男名下機車5輛，依法查扣，今天張前往台中分署將欠繳罰單、燃料費及健保費一次繳納16萬餘元完畢。

張姓男子說，交給移工使用的機車，有些因車輛去向不明無法向移工要求給付罰鍰，部分則因自己管理疏失及疫情期間生意較為清淡，漏未繳納。

行政執行署台中分署表示，為配合法務部行政執行署推動「加強執行滯納違反道路交通管理處罰條例罰鍰及ETC通行費專案」，對於積欠小額但多筆罰單的義務人，啟動專案執行程序。