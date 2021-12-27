越南移工不滿被叫去洗碗 酒後持菜刀殺死同鄉判11年

越南籍26歲趙姓男移工在台南市龍崎區公司宿舍內喝酒，酒後遭29歲陳姓男同鄉指使洗碗，因不從而為陳毆打，趙心生不滿涉嫌持廚房菜刀刺穿陳的右胸，陳大量出血不治。台南地院今天依殺人罪，判處趙有期徒刑11年，並應於徒刑執行完畢或赦免後，驅逐出境，案可上訴。

判決說，趙和陳2人都於今年2月入境來台，為同公司員工，今年8月15日上午11點起至下午2點，趙與陳在宿舍內飲酒，結束後陳指使趙洗碗，趙不從遭陳毆打。

趙心生不滿，同一天下午4點多，見陳至宿舍外上廁所，即持廚房菜刀尾隨在後，待陳步出廁所持菜刀朝陳胸部刺入，陳身中1處穿刺傷（傷口長5.4公分、深度至少14公分）及6處切割傷，造成右側血胸、大量出血，血胸及腹血，經送醫救治後仍於翌日上午6點多不治死亡。趙於警詢、偵查中及法院訊問、準備程序、審理時都坦承不諱。

法官審酌，趙與陳都是越南來台工作同事，並無深仇大恨，2人都為離鄉背井外籍勞工，本應相互幫助照應，然趙因遭陳指使做事，因不從而為陳毆打，竟心生不滿持菜刀刺殺被害人，鑄下大錯，不思理性解決與被害人間相處糾紛，難認犯罪動機、目的有何正當性或所受刺激，犯罪情節重大，造成被害人家屬內心難以撫平傷痛。