快訊

躲狗仔？王力宏檢疫期滿晚出關 陳時中：不能早但可以晚

越南移工不滿被叫去洗碗 酒後持菜刀殺死同鄉判11年

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

越南籍26歲趙姓男移工在台南市龍崎區公司宿舍內喝酒，酒後遭29歲陳姓男同鄉指使洗碗，因不從而為陳毆打，趙心生不滿涉嫌持廚房菜刀刺穿陳的右胸，陳大量出血不治。台南地院今天依殺人罪，判處趙有期徒刑11年，並應於徒刑執行完畢或赦免後，驅逐出境，案可上訴。

判決說，趙和陳2人都於今年2月入境來台，為同公司員工，今年8月15日上午11點起至下午2點，趙與陳在宿舍內飲酒，結束後陳指使趙洗碗，趙不從遭陳毆打。

趙心生不滿，同一天下午4點多，見陳至宿舍外上廁所，即持廚房菜刀尾隨在後，待陳步出廁所持菜刀朝陳胸部刺入，陳身中1處穿刺傷（傷口長5.4公分、深度至少14公分）及6處切割傷，造成右側血胸、大量出血，血胸及腹血，經送醫救治後仍於翌日上午6點多不治死亡。趙於警詢、偵查中及法院訊問、準備程序、審理時都坦承不諱。

法官審酌，趙與陳都是越南來台工作同事，並無深仇大恨，2人都為離鄉背井外籍勞工，本應相互幫助照應，然趙因遭陳指使做事，因不從而為陳毆打，竟心生不滿持菜刀刺殺被害人，鑄下大錯，不思理性解決與被害人間相處糾紛，難認犯罪動機、目的有何正當性或所受刺激，犯罪情節重大，造成被害人家屬內心難以撫平傷痛。

法官認為，趙犯後坦承犯行態度，尚未與被害人家屬達成和解，然被害人家屬委由代理人表示趙尚年輕，願意讓趙有重新做人機會，兼衡趙離鄉背井首次來台、語言不通等一切情狀，量處有期徒刑11年。

越南籍26歲趙姓移工在台南市公司宿舍內喝酒，酒後與29歲陳姓同鄉發生口角，趙涉嫌持廚房菜刀刺穿陳的右胸，陳大量出血不治，台南地院今天依殺人罪。判處趙徒刑11年。圖／本報資料照片
越南籍26歲趙姓移工在台南市公司宿舍內喝酒，酒後與29歲陳姓同鄉發生口角，趙涉嫌持廚房菜刀刺穿陳的右胸，陳大量出血不治，台南地院今天依殺人罪。判處趙徒刑11年。圖／本報資料照片

宿舍 台南

延伸閱讀

感情失和莽夫酒後赴妻上班處揮刀 遭起訴殺人未遂

影／男因感情慘遭菜刀砍出15公分傷 台中警速逮4嫌到案

他揮菜刀追砍害釣客失足落海 恐嚇變殺人罪判關11年

13歲女童遭17歲鄰居以菜刀割頸 家屬不滿鑒定為輕傷

相關新聞

跟騷法明年6月上路 徐國勇：加強警察教育訓練

跟蹤騷擾防制法上月立法院三讀通過，明年6月1日施行。內政部長徐國勇今天主持警政署跟騷法整備工作研討會暨警政婦幼保護工作年...

法院院長交接 屏院吐「鄉下」真言：4年一到法官跑光光

台灣高等法院今在司法大廈大禮堂舉辦院長聯合交接與宣示典禮，司法院秘書長林輝煌致詞時表示，希望各法院院長為同仁解決工作困難...

又出現酒駕撞死人 侯友宜指要重懲重罰

高雄1名男子酒駕肇事，導致1死3傷。新北市長侯友宜表示，這是相當可惡的行為，酒駕過程是製造不特定殺人的行為，不但零容忍，...

和前立委何智輝詐貸 國華人壽前董事翁德銘判賠2.5億確定

國華人壽前董事翁德銘與前立委何智輝等人共同以投資開發苗栗市久俊工商綜合區的土地，向國華人壽詐貸2.5億元；國華人壽求償，...

只因借機車被拒 台中逆子痛毆15分鐘活活打死母

台中市洪姓男子今年9月間，酒後不顧家暴保護令規定，前往母親住處借機車，被拒後怒對母拳打腳踢，拿電鍋砸母頭部，將母親打倒在...

台電暴躁工人持工程帽打同事 對方腦震盪他被判3月刑

高雄陳姓男子與同事在興達發電廠複循環區停車場內，討論工作時，發生口角，陳男一氣之下，拿工程帽砸向對方頭部，造成他疑似腦震...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。