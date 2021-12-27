法院院長交接 屏院吐「鄉下」真言：4年一到法官跑光光
台灣高等法院今在司法大廈大禮堂舉辦院長聯合交接與宣示典禮，司法院秘書長林輝煌致詞時表示，希望各法院院長為同仁解決工作困難，也唯有如此，訴訟當事人到法院才能感受「法院是人民的法院」。
卸任屏東地院院長的吳進寶則憂心「鄉下法院」的人力問題，希望司法院多培育人才。
司法院人事審議委員會上月討論人事案，今異動的包括台東地院院長劉長宜調派雲林地院院長、雲林地院院長李淑惠調屏東地院院長、福建金門地院院長莊深淵派宜蘭地院院長、最高法院法官梁玉芬調派新竹地院院長、高院法官王漢章調台東地院院長、高雄高分院庭長李昭彥調澎院院長，而台南高分院法官陳弘能則調金門地院院長。
林輝煌期許各法院的院長能盡力為同仁解決工作上的困難，讓同仁心無罣礙，得以善待每一位到院洽公的民眾、訴訟當事人，讓人民中充分感受到「法院是人民的法院」。而後年即將上路的國民法官制度是重點工作，也期待各法院加緊演練模擬法庭，讓審、檢、辯嫻熟，並向民眾宣導。
高院院長李彥文則表示各法院院長都是優秀人才，但不管是審判或行政業務，都要靠全體法院同仁的協助，才能讓院務順利進行，希望新院長能開創嶄新風貌、提升司法形象。
屏東地院院長吳進寶今卸任，他代表卸任法官致詞時也說出「心裡話」，指屏院是一級法院，卻是「鄉下法院」，好處是案件單純、沒有金融案件，也沒有海商案件，但壞處是每年法官調動時，少有資深法官願意平調，來的都是新分發的法官，4年一到又「全部跑光光、一個也不剩」，要找資深優秀的法官當審判長很傷腦筋。
吳進寶希望能一、二審法官輪調歷練，因裁判品質好壞關鍵不是院長，而是庭長，盼司法院重視這個問題，否則地院只能「閉門造車」。吳以過來人的經驗說，選庭長、審判長很重要，否則選錯人就「去了了」。
新任新竹地院院長梁玉芬表示，審判獨立是司法的核心，但絕非恣意裁判，審判獨立的價值有賴法官自我提升辦案品質方能彰顯。
以貴賓身分參與的法務部長蔡清祥表示，法務部及所屬檢察機關會配合執行國民法官制。他續任法務部長後，就提出「科技化的法務部」概念，運現代科技來幫助司法，他很感謝司法院一同倡議司法聯盟區塊鏈，這對數位證據保存、真實性確保是很大的進展。
全國律師聯合會理事長陳彥希建議法官與律師在法庭活動外可以多交流，例如法院的在職進修或球類活動，或是像英國一樣有定期聚會，只有在輕鬆的場合大家才能敞開心胸、講出自己的信念、真正理解。陳認為律師、法官都是在追求正義、保護人權，只是走的是不同的方向。
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