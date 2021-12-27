法院院長交接 屏院吐「鄉下」真言：4年一到法官跑光光

台灣高等法院今在司法大廈大禮堂舉辦院長聯合交接與宣示典禮，司法院秘書長林輝煌致詞時表示，希望各法院院長為同仁解決工作困難，也唯有如此，訴訟當事人到法院才能感受「法院是人民的法院」。

卸任屏東地院院長的吳進寶則憂心「鄉下法院」的人力問題，希望司法院多培育人才。

司法院人事審議委員會上月討論人事案，今異動的包括台東地院院長劉長宜調派雲林地院院長、雲林地院院長李淑惠調屏東地院院長、福建金門地院院長莊深淵派宜蘭地院院長、最高法院法官梁玉芬調派新竹地院院長、高院法官王漢章調台東地院院長、高雄高分院庭長李昭彥調澎院院長，而台南高分院法官陳弘能則調金門地院院長。

林輝煌期許各法院的院長能盡力為同仁解決工作上的困難，讓同仁心無罣礙，得以善待每一位到院洽公的民眾、訴訟當事人，讓人民中充分感受到「法院是人民的法院」。而後年即將上路的國民法官制度是重點工作，也期待各法院加緊演練模擬法庭，讓審、檢、辯嫻熟，並向民眾宣導。

高院院長李彥文則表示各法院院長都是優秀人才，但不管是審判或行政業務，都要靠全體法院同仁的協助，才能讓院務順利進行，希望新院長能開創嶄新風貌、提升司法形象。

屏東地院院長吳進寶今卸任，他代表卸任法官致詞時也說出「心裡話」，指屏院是一級法院，卻是「鄉下法院」，好處是案件單純、沒有金融案件，也沒有海商案件，但壞處是每年法官調動時，少有資深法官願意平調，來的都是新分發的法官，4年一到又「全部跑光光、一個也不剩」，要找資深優秀的法官當審判長很傷腦筋。

吳進寶希望能一、二審法官輪調歷練，因裁判品質好壞關鍵不是院長，而是庭長，盼司法院重視這個問題，否則地院只能「閉門造車」。吳以過來人的經驗說，選庭長、審判長很重要，否則選錯人就「去了了」。

新任新竹地院院長梁玉芬表示，審判獨立是司法的核心，但絕非恣意裁判，審判獨立的價值有賴法官自我提升辦案品質方能彰顯。

以貴賓身分參與的法務部長蔡清祥表示，法務部及所屬檢察機關會配合執行國民法官制。他續任法務部長後，就提出「科技化的法務部」概念，運現代科技來幫助司法，他很感謝司法院一同倡議司法聯盟區塊鏈，這對數位證據保存、真實性確保是很大的進展。