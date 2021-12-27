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又出現酒駕撞死人 侯友宜指要重懲重罰
高雄1名男子酒駕肇事，導致1死3傷。新北市長侯友宜表示，這是相當可惡的行為，酒駕過程是製造不特定殺人的行為，不但零容忍，還要嚴懲，若酒駕觸犯刑法，也可以沒入犯罪工具，遏止歪風。
侯友宜說，這是一個很可惡的行為，新北在這一方面有重點加強預防，所以今年拿到防制酒駕金安獎第1名，新北對可惡的酒駕行為零容忍，會透過更多方式宣導、取締，不讓這種悲劇發生，這是全力以赴的重要工作項目。
另外，立法委員江啟臣表示之前有提案修法，若酒駕就要沒入車輛。侯友宜回應，酒駕除觸犯刑法外，在財產部分，可以沒入犯罪工具。另外，他也要用一輩子賠償被害人生命損失、生命傷害，要重罰重懲，也要負起高額代價的賠償費用，才能遏止歪風。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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