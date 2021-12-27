只因借機車被拒 台中逆子痛毆15分鐘活活打死母

台中市洪姓男子今年9月間，酒後不顧家暴保護令規定，前往母親住處借機車，被拒後怒對母拳打腳踢，拿電鍋砸母頭部，將母親打倒在地後仍持續毆打長達15分鐘。洪母送醫後不治，台中地檢署今偵結，依家暴殺人罪嫌起訴洪男。

起訴指出，洪姓男子（44歲）曾對七旬的洪母有精神、身體的侵害，今年3月間，由彰化地院核發民事通常保護令，裁定洪不得對洪母有騷擾、脅迫、控制等其他不法侵害行為，效期為1年6月，不過洪在今年6月間，無視保護令，前往洪母位於台中市烏日區的三合院，破壞紗門後，不顧洪母攔阻，騎走機車。

今年9月22日晚間7時許，洪姓男子酒後又前往洪母住處要借機車，被母親拒絕後，洪怒不可抑，先徒手攻擊母親頭部數次，接著再腳踢母親的頭、腹部，接著再持電鍋砸母親頭部，洪母起身要脫逃，又被洪打倒在地，洪母被打到失去意識，倒臥在地上，洪仍不停手，持續對母親毆打，痛打15分鐘後，隔壁鄰居發現，嚇得趕緊報警。

警方到場時，洪姓男子才停止攻擊洪母，洪母經送醫後，受有左側腦硬膜下出血、全身多處瘀傷、擦挫傷，肝臟、指腸有撕裂傷等傷勢，經急救後，仍在案發隔天下午2時許宣告不治。

檢警調查，洪姓男子當時無明顯精神症狀，不過血液酒精濃度高於每公升261.6毫克、尿液無吸毒反應，根據洪的包兄證稱，洪有反覆對母親、鄰居有騷擾與暴力的行為，還曾持刀恐嚇兄長，另外根據現場監視器、檢察官勘驗現場報告，發現案發現場的客廳、廚房後門進入花圃附近牆壁，都留有血跡，認定洪涉嫌重大。