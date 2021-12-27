莽男心情不好兩度對診所潑黑漆 藉端滋擾行號判罰6千

林姓男子因心情不好，又看到台南市一家診所和鄰居發生糾紛，分別今年11月3日、11月4日清晨，兩度到診所外潑灑黑色油漆洩恨。台南地院認為林藉端滋擾行號，依違反社會秩序維護法，判處罰鍰6千元，案可抗告。

林於警詢中供稱，他因看到診所與隔壁鄰居發生糾紛的網路新聞，且剛好心情不好，便選擇對診所潑漆洩憤。11月3日凌晨12點，林先前往台市南區金華路與新都路口的大北百貨購買油漆，同日凌晨1點，請來不知情黃姓友人，開車載他到診所附近，再徒步至診所潑漆，結束後聯絡黃載他離開。

11月4日凌晨3點15分許，林供稱因壓力還是很大，不知道還有其他地方可以洩憤，同樣請黃開車載他到診所附近，再徒步至該診所潑漆，結束後聯絡黃載他離開。黃警詢中表示，他駕車去載林時，他身上油漆味很重。