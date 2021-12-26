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酒駕肇事害一家四口破碎 陳其邁震怒指示從嚴偵辦
高雄黃姓男子今酒後駕車，撞上要到愛河逛市集、看燈光秀的林姓一家四口，林妻范姓女子當場倒地失去生命跡象。警方查出黃不只這次，在十多年前還有2次酒駕被警方查到紀錄。市長陳其邁震怒，表示酒駕肇事致死案件人神共憤，要求警局從嚴從速偵辦。
高雄市警察局長黃明昭今晚獲報後，立即向市長陳其邁報告，陳當場說酒駕肇事致死案件人神共憤，於法不容，要求警察局從嚴從速儘速偵辦，決不寬貸。另外警察局也指出，高雄市今年酒駕肇事案件比去年共減少40件；新興分局轄區減少4件。
據了解，黃男開著自己所有的寶馬轎車，今天先是帶著威士忌酒，前往鹽埕區某咖啡廳與友人飲酒後，在晚上7點多沿著前金區河東路北向行駛。
當黃男開車到達河東路、國民街口時，高速撞上正要到愛河逛市集的林姓一家四口，范女（37歲）當場倒地失去生命跡象，一旁的林男（45歲）與2名15歲及13歲的女兒也倒地，但意識清醒；其中15歲的女兒牙齒斷裂、左小腿封閉性骨折。
警方趕到現場時，立即將黃男上銬帶回派出所，酒測後發現他酒測值高達每公升1.24毫克，超出法定標準值。
黃男供稱自己無業，車子登記在他名下，但他拒絕夜間偵詢，警方只好先將他送往拘留所，明天再進行詢問。黃在上車前，頭戴安全帽的他一路低頭，面對媒體詢問「知道讓一家四口破碎嗎？」他也只說了聲對不起就上車離去，過程中一度腳軟。
※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康
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