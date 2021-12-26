男子酒駕致四口之家天倫夢碎 警查出他有2次酒駕前科

高雄1名黃姓男子酒後開BMW轎車，撞上過斑馬線的林姓一家4口，林妻范姓女子當場失去生命跡象，林男還有2名10多歲的女兒還在醫院救治。警方查出黃男不只這次酒駕，黃分別在15年前跟13年前，於小港區及前鎮區，都有酒駕紀錄。這次酒駕警局長黃明昭嚴厲譴責，要請檢察官聲押、法官重判。

據了解，38歲的黃男，今天傍晚自備威士忌烈酒，與友人相約在鹽埕區某咖啡店飲酒後，就開著BMW轎車，沿著河東路北向行駛，在經過河東路及國民街口時，撞上林姓一家4口，范女（37歲）當場失去生命跡象。

其餘林男（45歲）及2名15歲及13歲的女兒也倒地，但意識清楚，由消防救護員送往大同及阮綜合醫院救治。

轄區警方新興分局員警獲報到場時，立即將黃男上銬逮捕，經酒測後，黃的酒測值高達每公升1.24毫克。

由於黃男拒絕夜間偵詢，在今晚9點多時，從新興警分局自強路派出所出發，送往刑警大隊內的拘留所過夜，黃在上車前，被媒體詢問害一家4口天倫夢時，黃低頭不語，一度腳軟，回應「對不起」就上車離去。

高雄市警局長黃明昭到派出所關心，立即表示要依殺人罪送辦，並要請檢察官聲押、法官重判。警方查出黃姓男子在15年前及13年前，分別在前鎮區及小港區都有酒駕被警方逮捕紀錄。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康