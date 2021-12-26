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將客人信用卡費用放進口袋 丟了工作又遭判刑
基隆市陳姓女子在超商擔任店員時，先後私吞民眾繳納信用卡帳單的1萬900元、收銀機現金1萬5000元，業者發現後報案。基隆地方法院審結，依犯非法以電腦相關設備製作不實財產權取得紀錄得利罪，判刑3月；又犯業務侵占罪判刑6月，如易科罰金以1千元折算1日。全案可上訴。
判決指出，2019年10月到2020年3月，陳女在基隆市成功一路一家超商擔任店員，負責收款及結帳等工作。2020年3月13日下午，她利用擔任當班收銀員的機會，透過收銀機條碼掃描儀，刷取客人銀行信用卡費用帳單條碼結帳後，把現金1萬900元據為己有；同月18日下午她又侵占收銀機內的1萬5000元，檢察官偵查後起訴。
陳女坦承犯案，法官查出與超商業者證述情節大致相符，並有新進員工基本資料表、任職同意書、離職申請表、門市交接班現金管理表、代收款專用繳款證明、銀行函附客戶基本資料、監視器畫面等事證，認定犯行。
法院指出，陳女利用任職機會，侵占經手的現金營收，侵害業者財產權，損害雇主與員工往來信任基礎。陳女犯刑法非法以電腦相關設備，製作不實財產權取得紀錄，取得財產不法利益罪及業務侵占罪，犯意各別、行為互殊，應分論併罰。
陳女犯後雖坦承犯行，但僅賠償部分款項1萬元給業者，法官審酌行為動機、目的、手段，與自陳高中畢業智識程度、現從事貼標員工作，月收入約2萬元，目前借住朋友家中等情狀，分別量刑。
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