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M-Police人臉辨識功能取消 警署：修法完善後將恢復

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

警用電腦「M-Police」的人臉辨識功能在上月30日下線，待警政署修訂管理辦法。記者劉柏均／攝影
警用電腦「M-Police」的人臉辨識功能在上月30日下線，待警政署修訂管理辦法。記者劉柏均／攝影

對於有基層警員反映，警用電腦「M-Police」的人臉辨識功能遭取消，協處失智長者案件時，增加處理時間，較無效率。

警政署對此表示，由於「M-Police」取用的資料庫相片為國民身分證相片，主管機關國發會希望警方使用相片時的法源依據「警政署使用國民身分證相片影像管理要點」，能符合與對應警察職權行使法，因此要求警政署修正管理要點，警政署目前正由屬內各組室彙整修正意見，修正期間為避免爭議，先暫停「M-Police」的辨識功能，要點修正後，就會恢復原本功能。

警政署解釋，過去電腦處理及個人資料保護法相關業務由法務部主管，警政署推動「M-Police」的人臉辨識功能時，有向法務部報告及允可；但個人資料保護法業務後來由國發會主管，國發會近日對於警方使用國民身分證相片有疑慮，希望警方作法能更完善周延，因此警政署才暫時下架辨識功能。

目前對於迷途老人、通緝犯的辨識，儘管「M-Police」已限縮功能，但基層警方仍能將當事人相片，傳給各縣市警察局的防制科，由有權限的專門警官，以桌上型電腦比對資料庫。

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