狠男妻兒眼前點火燒屋 被澆熄竟改拿噴燈續燒

高雄顏姓男子因工作不順利，去年8月18日深夜回家後，不顧屋內還有妻兒、老母在家，在房內拿打火機燒棉被，火勢被顏男胞姊潑水澆熄後，顏男竟拿來瓦斯噴燈點火，讓房內火勢一發不可收拾，所幸警消到場後迅速撲滅火勢，顏男辯稱案發當時無印象，不可能點火燒自己家，但法官根據他親人證詞，依放火燒燬現供人使用之住宅罪，判刑3年10月。

判決指出，顏男和妻子及9歲兒子、母親同住在苓雅區的一間透天厝，去年8月18日晚間，顏男疑似因工作不順遂，回到房間後，將屋內的棉被、衣服堆在地板，不顧妻兒在場就用打火機點燃棉被。

當時顏男胞姊聞到燒焦味，衝到房內拿水澆熄，但顏男仍不顧家人勸阻，又拿打火機再點一次，眼見火苗又被胞姊撲滅，被顏男突如其來舉動嚇傻的一家人，緊急衝到一樓客廳避難。

隨後顏男改到三樓拿瓦斯噴燈，下樓就往房內點火，火勢隨即往蔓延至整間房間，等到顏男意識到犯錯，才拿臉盆裝水打算滅火，但火勢已不可收拾，幸警消獲報後迅速到場，將顏男架離現場後才順利撲滅火勢，整間房已被濃煙、烈火燒毀。

顏男辯稱，他只記得當晚吃了很多藥，把棉被放地上是要擦乾打翻的飲料，後來就沒印象了，等到他醒來人已經在醫院，是家人轉告才知道有拿打火機點火，但房子是他的，根本不可能放火燒屋；顏男律師也主張他患有精神障礙，是受到工作刺激才情緒不穩，請求輕判。

高雄地方法院法官根據火場鑑識報告，認為顏男放火地點有許多易燃家具，而且透天厝兩側又緊鄰其他房屋，恐將火勢延燒到整棟房子甚至別人住宅；合議庭也根據顏妻證詞，發現在案發前2天，顏男就曾因工作問題，故意不熄滅菸蒂，摔手機、摔電視，甚至大量購買遊戲點數等失控行為，明顯有燒毀住處的動機。