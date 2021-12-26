宿醉騎士沒戴口罩被攔查 酒測值1.15驚呼「怎麼可能」
高雄一名孫姓男子騎機車未戴口罩，警方盤查時意外發現孫男身上散發酒味，孫雖然再三堅稱沒有飲酒，最後孫乖乖配合警方酒測下，發現他酒測值達到每公升1.15毫克，被依法送辦。
警方表示，高雄市三民一分局三民派出所員警前天上午9點多，執行交通稽查勤務，見到孫男（49歲）正值疫情期間未戴口罩，警方上前勸導孫男，意外發現他身上散發濃濃酒味。
孫男一再向警方保證「今天」沒喝，他剛從旅館起床騎車出門，不可能酒駕。最後，孫眼見盧不過，才乖乖配合，經警方施以酒度濃度測試，測出孫酒測值高達每公升1.15毫克。
孫男見到酒測值，這時才驚訝直呼「怎麼可能」，並說他前一天晚上7點多開始飲酒到半夜，接下來休息到早上9點多才起床，他被抓這麼多次，都沒這麼高，而且還睡了一晚，僅管再三央求員警放他一馬，警方仍不為所動，依法究辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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