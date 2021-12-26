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國小畢業佯牙醫替人裝牙 牟利3.4萬遭檢舉吃官司

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市許姓男子國小畢業沒有合法牙醫師資格，他為維持生計，佯裝是牙醫師，替患者裝設假牙。台中市衛生局在今年間接獲檢舉後，報警查處，警方在今年8月間前往搜索，查獲許的診療工具與相關醫療設備，經查，許向2名患者收費3.4萬，台中地院依違反醫師法，判刑6月，緩刑2年，支付公庫8萬元。

判決指出，許姓男子只有國小畢業，在妻子的美容工作室幫忙，他為了增加收入，添補家用，涉嫌在今年間在住處2樓成立工作室，對外佯稱是牙醫師，替患者進行牙齒上模、取模、製作假牙、試戴假牙、安裝假牙等醫療行為，非法執行醫療業務。

台中市衛生局接獲檢舉後，報警查處，第五警分局在今年8月25日持搜索票，前往許位於北屯區的住處搜索，查扣病患資料、名片、齒模、電動磨齒機、美容椅等證物。

經查，許姓男子在去年2月至9月間，替兩名病患治療，陸續收取3500、1.5萬及1.6萬元，不法獲利3.4萬元，全案由檢方依違反醫師法起訴。

台中地院審酌，許姓男子已承認涉案，犯後態度良好，並無前科，相信他經過偵審程序後，已知悔悟，無再犯之虞，因此依違反醫師法，判刑6月，緩刑2年，但為讓許記取教訓，命許在判決確定後，需支付公庫8萬元，以資警惕，若未依指示支付金額，情節重大者，檢方得依法聲請撤銷緩刑，可上訴。

台中市許姓男子只有國小畢業，但佯裝牙醫師替人裝牙，今年8月間遭人檢舉，台中地院判他緩刑。圖／報系資料照
台中市許姓男子只有國小畢業，但佯裝牙醫師替人裝牙，今年8月間遭人檢舉，台中地院判他緩刑。圖／報系資料照

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