快訊

早上空腹喝咖啡不OK？沒有科學證據顯示有害健康

影／合歡山下雪了！雪花狂飄2分鐘遊客嗨翻 至周二下雪機會仍大

聽新聞
test
0:00 / 0:00

被按喇叭竟尾隨狂飆罵髒話 騎士挨告狡辯卻早已全紀錄

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄李姓男子騎車行經高雄鳥松區公園路時，因不滿後方丁姓騎士向他按喇叭，向他按喇叭，一氣之下，阻擋對方去路，怒飆對方「X臭俗辣」，隨後還不願放過丁男，騎車尾隨在後，不斷飆罵髒話，事後遭對方提告。經審理，地院將李男依公然侮辱罪，處5000罰金。

判決指出，李男去年10月16日下午4時18分許，騎車行經高雄鳥松區公園路時，因不滿後方丁姓騎士向他按喇叭，憤而騎車阻擋前方去路，怒嗆對方「X臭俗辣」，隨後，還不斷尾隨丁男後方，不斷飆罵粗話。

事後丁男向李男提告公然侮辱，偵查時，李男僅坦承有罵髒話，但辯稱未辱罵他人，否認公然侮辱犯行，後遭對方提出錄音檔打臉。

地院審酌，李男無法克制情緒及理性處事，竟以足以貶損人格的話語，公然辱罵對方，漠視他人的名譽權，經審理，地院將他依公然侮辱罪，處5000罰金，可服勞役，全案可上訴。

高雄李姓男子不滿後方丁姓騎士向他按喇叭，一氣之下，阻擋對方去路，還不斷尾隨怒飆髒話，事後挨告．地院將李男依公然侮辱罪，處5000罰金。記者陳弘逸／攝影
高雄李姓男子不滿後方丁姓騎士向他按喇叭，一氣之下，阻擋對方去路，還不斷尾隨怒飆髒話，事後挨告．地院將李男依公然侮辱罪，處5000罰金。記者陳弘逸／攝影

延伸閱讀

不爽被按喇叭 汽車駕駛怒比中指...遭罰6000元

五月天高雄開唱吸3.7億 怪獸帶「女兒」賣萌了

高雄三行政區路燈大罷工！聖誕老公公找不到回家的路

駕車禮讓員警先行反遭舉發闖紅燈 抗罰勝訴

相關新聞

國小畢業佯牙醫替人裝牙 牟利3.4萬遭檢舉吃官司

台中市許姓男子國小畢業沒有合法牙醫師資格，他為維持生計，佯裝是牙醫師，替患者裝設假牙。台中市衛生局在今年間接獲檢舉後，報...

被按喇叭竟尾隨狂飆罵髒話 騎士挨告狡辯卻早已全紀錄

高雄李姓男子騎車行經高雄鳥松區公園路時，因不滿後方丁姓騎士向他按喇叭，向他按喇叭，一氣之下，阻擋對方去路，怒飆對方「X臭...

不爽被按喇叭 汽車駕駛怒比中指...遭罰6000元

賴姓男子今年3月31日開車行經新竹市區，遭黃姓汽車駕駛按喇叭，十分不滿，直接降下車窗，伸出手直接朝黃比中指，因此挨告；新...

業者竊電上萬度判3月刑 還要賠41萬懲罰性電費

台中市余姓業者從2017年開始，向賴姓男子租賃農地，作為辦公室、倉庫之用，台電在去年5月前往稽查，發現電表有遭人加工破壞...

莽男不滿店員提醒他要戴口罩 三字經罵人法官判罰3千

39歲沈姓男子因不滿小北百貨楊姓男店員提醒他，進入店內應戴口罩以配合防疫，涉嫌以「三字經」辱罵楊，楊不甘受辱提告。台南地...

關不怕？ 20年21次酒駕 創紀錄

歐姓男子2001年迄今酒駕高達21次，光是今年就11次，其中1、2月有7次酒駕，分別判刑6至10月徒刑，5月已入監服刑；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。