被按喇叭竟尾隨狂飆罵髒話 騎士挨告狡辯卻早已全紀錄

高雄李姓男子騎車行經高雄鳥松區公園路時，因不滿後方丁姓騎士向他按喇叭，向他按喇叭，一氣之下，阻擋對方去路，怒飆對方「X臭俗辣」，隨後還不願放過丁男，騎車尾隨在後，不斷飆罵髒話，事後遭對方提告。經審理，地院將李男依公然侮辱罪，處5000罰金。

判決指出，李男去年10月16日下午4時18分許，騎車行經高雄鳥松區公園路時，因不滿後方丁姓騎士向他按喇叭，憤而騎車阻擋前方去路，怒嗆對方「X臭俗辣」，隨後，還不斷尾隨丁男後方，不斷飆罵粗話。

事後丁男向李男提告公然侮辱，偵查時，李男僅坦承有罵髒話，但辯稱未辱罵他人，否認公然侮辱犯行，後遭對方提出錄音檔打臉。