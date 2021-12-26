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被按喇叭竟尾隨狂飆罵髒話 騎士挨告狡辯卻早已全紀錄
高雄李姓男子騎車行經高雄鳥松區公園路時，因不滿後方丁姓騎士向他按喇叭，向他按喇叭，一氣之下，阻擋對方去路，怒飆對方「X臭俗辣」，隨後還不願放過丁男，騎車尾隨在後，不斷飆罵髒話，事後遭對方提告。經審理，地院將李男依公然侮辱罪，處5000罰金。
判決指出，李男去年10月16日下午4時18分許，騎車行經高雄鳥松區公園路時，因不滿後方丁姓騎士向他按喇叭，憤而騎車阻擋前方去路，怒嗆對方「X臭俗辣」，隨後，還不斷尾隨丁男後方，不斷飆罵粗話。
事後丁男向李男提告公然侮辱，偵查時，李男僅坦承有罵髒話，但辯稱未辱罵他人，否認公然侮辱犯行，後遭對方提出錄音檔打臉。
地院審酌，李男無法克制情緒及理性處事，竟以足以貶損人格的話語，公然辱罵對方，漠視他人的名譽權，經審理，地院將他依公然侮辱罪，處5000罰金，可服勞役，全案可上訴。
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