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不爽被按喇叭 汽車駕駛怒比中指...遭罰6000元

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導

賴姓男子今年3月31日開車行經新竹市區，遭黃姓汽車駕駛按喇叭，十分不滿，直接降下車窗，伸出手直接朝黃比中指，因此挨告；新竹地院審理終結，賴被依公然侮辱罪判罰6000元。

法官指出，比中指的手勢意義，源自西方文化脈絡中，以肢體動作象徵侮辱性言語，用以侮辱他人。依據我國一般社會通念，比中指手勢是指辱罵「三字經」等言語肢體化，含有侮辱他人人格、貶損他人在社會上評價地位的意義，屬於侮辱行為。賴男不滿黃男對其按喇叭，對黃比中指，主觀上具有侮辱意思，犯行明確。

法官認為，賴男因不滿被黃男按喇叭，就比中指貶損對方的人格尊嚴及社會評價，且除於警詢到案外，經檢察官及法院多次傳喚均無故未到庭，犯後態度不佳，審酌依公然侮辱罪判罰6000元。

賴男遭黃姓汽車駕駛按喇叭，竟直接降下車窗，朝伸出手直接朝黃比中指，不料卻因此挨告；新竹地院審理終結，賴被依公然侮辱罪判罰6000元。圖／報系資料照
賴男遭黃姓汽車駕駛按喇叭，竟直接降下車窗，朝伸出手直接朝黃比中指，不料卻因此挨告；新竹地院審理終結，賴被依公然侮辱罪判罰6000元。圖／報系資料照

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