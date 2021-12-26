不爽被按喇叭 汽車駕駛怒比中指...遭罰6000元

賴姓男子今年3月31日開車行經新竹市區，遭黃姓汽車駕駛按喇叭，十分不滿，直接降下車窗，伸出手直接朝黃比中指，因此挨告；新竹地院審理終結，賴被依公然侮辱罪判罰6000元。

法官指出，比中指的手勢意義，源自西方文化脈絡中，以肢體動作象徵侮辱性言語，用以侮辱他人。依據我國一般社會通念，比中指手勢是指辱罵「三字經」等言語肢體化，含有侮辱他人人格、貶損他人在社會上評價地位的意義，屬於侮辱行為。賴男不滿黃男對其按喇叭，對黃比中指，主觀上具有侮辱意思，犯行明確。