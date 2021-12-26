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業者竊電上萬度判3月刑 還要賠41萬懲罰性電費

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市余姓業者從2017年開始，向賴姓男子租賃農地，作為辦公室、倉庫之用，台電在去年5月前往稽查，發現電表有遭人加工破壞痕跡，稽查前每月用電度數為120度，稽查後每月用電暴增至上千度，顯有竊電情事，台電報警法辦，余辯稱，去年初才入住，沒有改電表，不被台中地院採信，認定余竊電1.3萬度，依法判刑3月，得易科，另外台電追償1.6倍懲罰性電費41萬餘元。

判決指出，余姓男子從2017年開始向賴姓男子承租土地，作為辦公室、倉庫之用，他疑在不明時間、不詳方式，破壞台電裝設在該址的電表，以破壞電表箱外部封印鎖、內部中央標準局同字號封印鉛方式，將內部齒輪彎曲，使電表指數失準，台電人員在去年5月間前往稽查時發現。

台電稽查後發現，余在稽查前每月用電度數都是120度數，但稽查後，每月度數暴增至492、2782、2159、1733度，顯然有竊電情事，因此通知烏日警分局查處，並依違規用電處理規則，向余追償懲罰性1.6倍電費，為41萬餘元。

余姓男子到案後辯稱，沒有有破壞電表竊電，地是跟人租的，地是農地，租來作倉庫用、作堆置場，去年2月才住進該指，蓋了一個組合屋，因是做工程的，有些模具、鑽床、電焊機等雜物放在組合屋，有接插頭，但很少在使用，沒有把電錶內齒輪弄彎曲。

台中地院審酌，余姓男子具有社會生活經驗，明明已在去年2月搬入該址，不會不知道改變用電習慣，用電度數卻沒有增加，認定余為減省電費支出，以不明方式將內部齒輪彎曲，使電表指數失準，以節省電費獲利之情，堪可認定。

另外因檢方無證據顯示，余在2020年2月前就已住在該址竊電，所以採取有利余認定，認定竊電時間從2020年2月至5月，竊電度數為13110度，依竊盜罪，判刑3月，得易科9萬，可上訴。

台中市余姓男子承租農倉庫，在去年5月間被台電發現以不明方式破壞電表竊電，遭追償懲罰性電費41萬，另吃上竊盜官司，遭判刑3月。圖／報系資料照
台中市余姓男子承租農倉庫，在去年5月間被台電發現以不明方式破壞電表竊電，遭追償懲罰性電費41萬，另吃上竊盜官司，遭判刑3月。圖／報系資料照

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