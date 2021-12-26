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莽男不滿店員提醒他要戴口罩 三字經罵人法官判罰3千
39歲沈姓男子因不滿小北百貨楊姓男店員提醒他，進入店內應戴口罩以配合防疫，涉嫌以「三字經」辱罵楊，楊不甘受辱提告。台南地院依沈觸犯公然侮辱罪，判處罰金3千元，罰金得易服勞役，案可上訴。
判決說，沈姓男子於今年9月30日10點40分，在台南市小北百貨店內，因該店人員提醒進入店內應配戴口罩，沈因而心生不滿，對楊姓男店員以台語粗言辱罵，楊不甘受辱，報警法辦、起訴。
法官認為，沈在不特定人得以共見共聞的「小北百貨店內」出言三字經辱罵告訴人，足使不特定人得以共同見聞，符合「公然」要件；又沈所說三字經，屬於道德人格負面評價謾罵語詞，足以減損告訴人聲譽，沈的言行觸犯刑法第309 條第1 項的公然侮辱罪。
法官審酌，沈不尊重他人人格尊嚴，以足以貶抑人格及社會評價言語對告訴人侮辱，使告訴人人格尊嚴及社會形象受損，但念在沈都承犯行的態度，判處罰金3千元，並諭知易服勞役折算標準，如易服勞役，以1千元折算一天。
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