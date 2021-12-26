快訊

分科測驗新制引反彈要再改？招聯會回應 同意加回數乙考科

聽新聞
test
0:00 / 0:00

莽男不滿店員提醒他要戴口罩 三字經罵人法官判罰3千

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

39歲沈姓男子因不滿小北百貨楊姓男店員提醒他，進入店內應戴口罩以配合防疫，涉嫌以「三字經」辱罵楊，楊不甘受辱提告。台南地院依沈觸犯公然侮辱罪，判處罰金3千元，罰金得易服勞役，案可上訴。

判決說，沈姓男子於今年9月30日10點40分，在台南市小北百貨店內，因該店人員提醒進入店內應配戴口罩，沈因而心生不滿，對楊姓男店員以台語粗言辱罵，楊不甘受辱，報警法辦、起訴。

法官認為，沈在不特定人得以共見共聞的「小北百貨店內」出言三字經辱罵告訴人，足使不特定人得以共同見聞，符合「公然」要件；又沈所說三字經，屬於道德人格負面評價謾罵語詞，足以減損告訴人聲譽，沈的言行觸犯刑法第309 條第1 項的公然侮辱罪。

法官審酌，沈不尊重他人人格尊嚴，以足以貶抑人格及社會評價言語對告訴人侮辱，使告訴人人格尊嚴及社會形象受損，但念在沈都承犯行的態度，判處罰金3千元，並諭知易服勞役折算標準，如易服勞役，以1千元折算一天。

39歲沈姓男子涉嫌以三字經辱罵小北百貨楊姓店員，台南地院依沈觸犯公然侮辱罪，判處罰金3千元。圖／本報資料照片
39歲沈姓男子涉嫌以三字經辱罵小北百貨楊姓店員，台南地院依沈觸犯公然侮辱罪，判處罰金3千元。圖／本報資料照片

延伸閱讀

影／中二補選監票爆爭議 中市府：汙衊選務人員人格

不滿店員提醒戴好口罩 無罩男三字經回嗆罰3千元

「蕾神」揭王力宏自戀型人格！醫師列出9項特徵：中5項建議快找心理師

解析王力宏「自戀型人格」 心理醫師坦言：治癒率相當低

相關新聞

莽男不滿店員提醒他要戴口罩 三字經罵人法官判罰3千

39歲沈姓男子因不滿小北百貨楊姓男店員提醒他，進入店內應戴口罩以配合防疫，涉嫌以「三字經」辱罵楊，楊不甘受辱提告。台南地...

關不怕？ 20年21次酒駕 創紀錄

歐姓男子2001年迄今酒駕高達21次，光是今年就11次，其中1、2月有7次酒駕，分別判刑6至10月徒刑，5月已入監服刑；...

取消網購被示警提告 消保官：到貨前可解約

歲末年節網購熱門，台中市法制局接獲消費者投訴，誤入一頁式網站購物，想取消訂單卻被傳訊警告「不取貨就提告」，讓人心驚膽顫。...

科技執法夜間空汙無所遁形 苗栗縣9月迄今告發3廠家

苗栗縣環境保護局追查縣內空汙異味來源，近年來利用各項科技及智慧監測，搭配稽查檢測多管齊下，今年並藉由空品感測器物聯網數據...

3年酒駕3次 高雄男今年1月刑期滿又被抓酒駕

高雄李姓男子日前酒駕騎車，遇上警察盤查，李還故作鎮定謊稱是感冒服用感冒藥水，只是謊言蓋不過他身上酒味，經酒測後被警方發現...

男騎士闖紅燈險遭撞 惱羞掏玩具槍作勢恐嚇遭判刑

高雄林姓男子騎車行經梓官區光明路與禮仁路路口時，因違規闖越紅燈，差點與騎車雙載的蔡姓女子發生碰撞，此舉引林男不滿，竟騎到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。