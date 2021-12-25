男子夜闖大學環抱女職員恐再犯 嘉義檢聲請羈押

中央社 / 嘉義市25日電

楊姓男子昨晚到嘉義某大學校內涉嫌環抱1名女職員，觸摸到女職員胸部，學生發現協助報警，楊男被依強制猥褻罪移送，檢方今天認為楊男有反覆實施之虞向法院聲請羈押。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊今天接受中央社記者電訪時表示，女職員有提到楊姓男子（26歲）近日經常出沒在她的上班地點，行為詭異，且楊男的說詞反覆，檢方考量楊男可能有反覆實施之虞，因此，向嘉義地方法院聲請羈押。

警方調查，楊姓男子昨天晚間前往嘉義某大學後，進入女職員的工作地點，楊男看到女職員1人在辦公室，進而涉嫌大膽環抱，觸摸到女職員的胸部。

女職員突遭環抱被嚇到，放聲尖叫，引起路過的學生注意，協助報警；女職員怕楊男趁機脫逃，趁機將辦公室的門反鎖，直到警方抵達。

女職員向警方指出，她與楊姓男子不認識，但是近日發現楊男經常出沒在她的工作地點，雙方沒有任何交談，不解對方的用意。

嘉義 猥褻

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