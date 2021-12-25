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3年酒駕3次 高雄男今年1月刑期滿又被抓酒駕

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄李姓男子日前酒駕騎車，遇上警察盤查，李還故作鎮定謊稱是感冒服用感冒藥水，只是謊言蓋不過他身上酒味，經酒測後被警方發現酒測值超標，被依公共危險罪送辦，這也是他3年來第3度酒駕被抓到。

警方表示，李男（34歲）4天前晚上11點多時，騎車行經中華、九如路口停等紅燈，三民派出所員警見李男在一滑手機，便上前將他攔停，一問他「阿你有喝喔」，李還故作鎮定回答是因身體不適喝下感冒藥水。

只是李男身上渾身的酒味，讓警方不採信他的說法，對他實施酒測，酒測值達到每公升0.25毫克，涉及公共危險罪，李見狀才坦承因喝啤酒，一時貪圖方便想騎車回家，才被警方攔查到。

據了解，李男前年、去年都有酒駕被警方查獲，上次酒駕被判刑4個月，到今年1月初才服刑期滿出獄，沒想到到年底又被警方查獲，損失慘重。

高雄李姓男子日前酒駕騎車，遇上警察盤查，李還故作鎮定謊稱是感冒服用感冒藥水，只是謊言蓋不過他身上酒味，經酒測後被警方發現酒測值超標。記者邱奕能／翻攝
高雄李姓男子日前酒駕騎車，遇上警察盤查，李還故作鎮定謊稱是感冒服用感冒藥水，只是謊言蓋不過他身上酒味，經酒測後被警方發現酒測值超標。記者邱奕能／翻攝
高雄李姓男子日前酒駕騎車，遇上警察盤查，李還故作鎮定謊稱是感冒服用感冒藥水，只是謊言蓋不過他身上酒味，經酒測後被警方發現酒測值超標。記者邱奕能／翻攝
高雄李姓男子日前酒駕騎車，遇上警察盤查，李還故作鎮定謊稱是感冒服用感冒藥水，只是謊言蓋不過他身上酒味，經酒測後被警方發現酒測值超標。記者邱奕能／翻攝
高雄李姓男子日前酒駕騎車，遇上警察盤查，李還故作鎮定謊稱是感冒服用感冒藥水，只是謊言蓋不過他身上酒味，經酒測後被警方發現酒測值超標。記者邱奕能／翻攝
高雄李姓男子日前酒駕騎車，遇上警察盤查，李還故作鎮定謊稱是感冒服用感冒藥水，只是謊言蓋不過他身上酒味，經酒測後被警方發現酒測值超標。記者邱奕能／翻攝

酒駕 酒測 感冒

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