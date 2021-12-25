男騎士闖紅燈險遭撞 惱羞掏玩具槍作勢恐嚇遭判刑
高雄林姓男子騎車行經梓官區光明路與禮仁路路口時，因違規闖越紅燈，差點與騎車雙載的蔡姓女子發生碰撞，此舉引林男不滿，竟騎到對方機車前不斷蛇行，還掏出玩具槍作勢恐嚇，事後蔡女報警，警方循線逮人，後由檢方依法起訴。經審理，地院將林男依恐嚇危害安全罪，處拘役50天，並沒收扣案玩具手槍，全案可上訴。
判決指出，林男今年2月7日下午4時58分許， 騎車沿高雄梓官區光明路由北往南方向行駛，行經光明路與禮仁路路口時，因違規闖越紅燈，差點與騎車雙載的蔡女、黃女發生碰撞。
此事，引起林男不滿，竟騎到蔡女面前，不斷蛇行，還從隨身背包中，取出1支玩具手槍，作勢恐嚇，使蔡、黃兩人心生畏懼，逃到附近檳榔攤內報警。
事後警方調閱現場監視器，鎖定車籍資料找到犯案對象，於案發隔天，持核發搜索票前往林男住處逮人，並查扣犯案的玩具手槍與含彈匣，經檢驗，不具殺傷力。警詢、偵訊時，林男皆坦承犯行，審理時自陳，僅國中畢業，從事水泥工作，靠每天日薪1500元維生。
地院審酌，林男騎機車闖越紅燈，險與他人發生碰撞，卻持玩具槍恐嚇，使對方心生畏懼，顯然欠缺法治觀念，經審理，地院將他依恐嚇危害安全罪，處拘役50天，並沒收扣案玩具手槍，全案可上訴。
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