廠商挖水溝沒設防護 中科院主管慘摔腦出血 3年後離世

吳姓男子經營的科技公司承攬國家中山科學研究院內部修繕工程，沿著人行道開挖溝坑時卻沒有設置妥善防護圍籬，造成中科院1名廖姓主管跌落，摔倒腦出血、腰椎病變，因廖對吳提民事求償時死亡由子女承受訴訟，法院認為吳有過失，判他應給付廖的子女61萬多元，可上訴。

廖的子女主張，科技公司2017年10月承攬中科院消防管路修繕工程，因在溝坑施作沿人行道外緣開挖，卻疏於注意沒在周邊設置適當的三角錐、安全圍籬等警示，結果父親2018年1月9日走路經過不慎跌入溝坑。

子女說，父親當時撞到頭部導致腦震盪、腦出血及腰椎病變等，直到今年初死亡，因承受訴訟對科技公司依醫療、看護、工作損失及精神撫慰金等，一共向科技公司及吳姓負責人求償199萬5194元。

吳男抗辯稱，他非工程直接監督管理人，就施工現場設置安全措施應屬現場人員、工地主任職務範圍，認為向他求償無據、求償金額過高。

法院查，吳男因該事故刑事已被依業務過失傷害罪判刑5月確定，而吳男為公司董事、負責人，代表公司為法律行為，且他又沒說明該工程究竟應由誰直接管理，僅供言辯稱非他監督，不採信其辯詞，認為吳的過失和廖受傷有因果關係。