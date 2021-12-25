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夫頻罵媽寶、爆粗口 人妻不堪精神折磨 請求離婚獲准

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

男子阿火（化名）經常罵妻子小娟（化名）「趕快去吃老奶」、「媽寶」、「我看你多會吃老奶媽寶」，小娟請求離婚，他辯稱與妻子爭吵肇因於小娟的母親常因瑣事謾罵他，且妻子不孕治療失敗，厭惡他，籌謀離棄他，對他口出粗語，他才以粗言回應。一、二審認定有難以維持婚姻的重大事由，雙方歸責程度相當，判決准予離婚。可上訴。

小娟主張，她與阿火結婚12年，婚後育有一女。近5年來他經常以生活瑣事及陳年往事和她爭吵，並多次以言語或傳訊息方式，辱罵她「幹X娘、「去吃老奶」、「你這個媽寶、笨笨兒子」、「沒路用」、「笨笨的我是你老母是快打來」、「去顧你老母比較快」、「幹」、「讓大家知道媽寶」，

甚至在她上班、加班期間多次瘋狂打電話或以LINE傳送百則類似上開訊息給她，她不堪其擾，深受精神折磨，屢經溝通，並經家防中心介入輔導，仍未見改善。且阿火對她母親極不尊重，她要求他尊重長輩，竟遭他辱罵「媽寶」，因此請求離婚。

阿火辯稱，自結婚以來，三餐、家務及照顧女兒，年間多次發生爭執皆肇因於小娟的母親常因瑣事謾罵他，因而與她的母親相處不睦，而她對他並未給予慰撫或疼惜，亦未居中排解或調處，任憑他與她的母親更趨惡化，且一味維護其母，致他遭受來自她母親的壓力而苦惱不堪，因而多次致生怨懟而與她爭吵。

阿火又說，他與小娟原本婚姻圓滿，在2019年2月以後才出現異狀，此與不孕治療失敗非無關係，小娟因不孕治療失敗，厭惡他，籌謀離棄他，對他口出粗語，他才以相同粗言回應。

二審合議庭認為， 阿火面對小娟母親的問題，是不斷以指責、辱罵、諷刺方式與小娟為不良的溝通，甚至以貶抑人格、尊嚴的「媽寶」、「笨蛋」罵小娟，更以「 三八」罵小娟的家人，未體諒小娟為人子女難處，並不只一次表示要放棄此段婚姻，堪認雙方無法為良性溝通，夫妻情感已至難以改善的地步，因此認定2人的婚姻已生破綻而無回復希望，有不能維持婚姻重大事由，2人歸責程度相當，判決准予離婚。

男子阿火經常罵妻子「趕快去吃老奶」、「媽寶」、「我看你多會吃老奶媽寶」，妻請求離婚，一、二審認定有難以維持婚姻的重大事由，雙方歸責程度相當，判決准予離婚。圖／本報資料照
男子阿火經常罵妻子「趕快去吃老奶」、「媽寶」、「我看你多會吃老奶媽寶」，妻請求離婚，一、二審認定有難以維持婚姻的重大事由，雙方歸責程度相當，判決准予離婚。圖／本報資料照

媽寶 婚姻 離婚

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