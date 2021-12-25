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他先前犯17次酒駕未悔改 這次又4次酒駕被判刑

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

擔任臨時工的歐姓男子，今年3、4月間犯下4次酒駕，撫摸女救護員臀部、以及侵占租來的機車，台中地院依公共危險、過失傷害、性騷擾、侵占等罪，將他判刑3年4月。中檢查出他從2001年迄今先後犯下21次酒駕，單單是今年就有11次酒駕，前7次已被判刑，歐男今年5月間因公共危險等案入獄，這次是後續4次酒駕判刑。他所犯21次酒駕，恐很難有人超越。

中檢查出，歐男（44歲）20年前犯下第1、2次酒駕，僅罰銀元1萬元，第3次即判有期徒刑，平時以打零工為業，但也有多欠竊盜及偽造文書等前科，多次進出監獄，但最多的是酒駕公共危險，迄今酒駕共有21次。

檢審查出，歐男前因不能安全駕駛的公共危險案件，經台中地院定應執行有期徒刑2年1月，另因不能安全駕駛公共危險、偽造文書等案件，定應執行2年4月，兩案接續執行，前案於2018年8月5日執行完畢後，後案接續自2018年8 月6 日起執行至2010年6月5 日縮短刑期假釋後，另因罰金易服勞役而於去年6月24日出獄。

未料，歐男今年初又接連多次酒駕，先後犯下11次酒駕，其中7次一審已判刑，法官審酌

他於5年內再犯酒駕為累犯，明知酒後駕車為違反行為，仍於飲用酒精後普通重型機車上路，危害參與道路交通之公眾人車往來的生命、身體、安全，漠視國家法令，分別判刑6至10月，今年5月間入獄服刑。

台中地檢署又查出歐男於去年11月5日晚間，因酒後路倒搭消防局救護車，在救護車行駛中市東區自由路段時，他利用女救護員為他解開擔架床上的固定帶時，伸手摸女救護員的臀部，性騷擾女救護員。

歐男於今年2月2日晚間，在中華路小吃攤飲用蒜頭酒11杯後，騎機車行經練武路撞上彭男的機車，致彭男受傷，歐肇事逃逸。3月12日，歐在西屯區惠民路，飲用大鵰人參酒3罐後，騎機車行經台灣大道被警查獲。3月22日，歐在中華路便利商店店飲用酒後，騎機車返家途中被警查獲。3月24日，歐在東區和平街飲酒後，騎機車在健行路被警查獲。

此外，歐男向租車行承租機車，於租約期滿後，未即時歸還，竟將機車侵占入己。中檢依公共危險、性騷擾、侵占等罪將他起訴，台中地院日前將歐男判刑3年4月。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

擔任臨時工的歐姓男子，今年3、4月間犯下4次酒駕，撫摸女救護員臀部、以及侵占租來的機車，台中地院依公共危險、性騷擾、侵占等罪，將他判刑3年4月。圖／本報資料照
擔任臨時工的歐姓男子，今年3、4月間犯下4次酒駕，撫摸女救護員臀部、以及侵占租來的機車，台中地院依公共危險、性騷擾、侵占等罪，將他判刑3年4月。圖／本報資料照

酒駕 救護員 性騷擾

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