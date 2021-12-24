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【即時短評】司法高官不當往來只罰錢 司法公信折損

聯合報 / 記者 林孟潔

商人翁茂鍾記載與友人聚會的筆記本，揭開一連串司法警調長期與富商往來的司法醜聞，更被形容為現代版的「百官行述」，懲戒法院昨判前公懲會委員長石木欽罰俸一年，除讓石月入近卅萬元的高薪曝光，外界更不禁質疑如此判決是「輕放自己人」。

法官也是人，也有交朋友的權利，但分際拿捏十分重要，司法被期待是能實現正義的地方，人民對於司法官本有較高的檢視標準，廉潔更是最基本的職業道德，見司法高官和涉訟的富商來往密切，更會有「有錢判生，無錢判死」的聯想，無疑讓司法挨了一記重擊，重創社會對司法的信心。

石木欽案爆發後，大家都在看法院如何審理「自己人」，也成為檢視司法公信力的「放大鏡」，但懲戒法院僅以翁涉訟期間，石妻以兒子名義買賣翁的公司股票獲利，認定石有違法官倫理規範，其餘與翁飲宴討論案情、接待翁進入最高法院等多項違失，認定情節重大，卻已超過十年時效。

法官業務特質特殊又隱密，若被發現有違失行為，也常已超過追懲時效，如同石的違失罹於時效，懲戒法院「無可奈何」只能免議，但民眾對司法的評價，不會因時效而「船過水無痕」，司法院是否藉此研議拉長或不限制時效，趨近民眾期待，更考驗其有無改革真心。

公務員懲戒委員會委員長可謂「法官中的法官」，縱使石木欽成為被懲戒層級最高的司法官，但石長年買賣股票獲利甚豐，卻只罰俸一年，是否如判決所言「符合比例原則」，相信人民了然於心。

司法院 石木欽 醜聞

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