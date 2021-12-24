快訊

日名嘴預測福原愛「元旦公布再婚」 小三、小王雙扶正？

高階主管遭控內鬼致損失24億 友達回應了

保母涉過失致嬰兒重傷 被判刑1年6月

中央社 / 台北24日電

北巿南港區蕭姓保母被控照顧嬰兒時，讓嬰兒頭部受外力撞擊，受有嚴重視力損傷、發育遲緩等不可逆傷害。士院今天依業務過失傷害致人重傷罪，判處蕭姓保母1年6月徒刑。可上訴。

士林地方法院判決指出，領有保母證照的蕭姓保母於民國108年2月間在南港住處受託照顧年僅9個多月的嬰兒時，未善盡保護及注意義務，導致嬰兒頭部左側遭外力撞擊，也未立即送醫或聯絡嬰兒的父母，直到嬰兒的父親察覺有異才送醫。

判決表示，國立台灣大學醫學院附設醫院評估後認為，嬰兒所受傷勢符合虐待性頭部創傷的表現，目前至少有偏癱、嚴重視力損傷、癲癇、鬥雞眼、發育遲緩等不可逆傷害，法院因而認定已達重傷害程度。

士院認為，蕭姓保母事故發生後未立即將嬰兒送醫或聯絡父母為適當處置，誠屬不該，而幼童因保母疏失領有身心障礙證明，需面對漫長且艱辛復健過程，父母見小孩無法如其他孩童般正常發育，所受身體、心理的傷痛及煎熬，實難想像及體會。

士院審酌，蕭姓保母否認犯行，辯稱嬰兒坐著忽然往後仰，頭碰到安全軟墊才受傷，且未與告訴人達成和解等一切情狀，今天判處有期徒刑1年6月。可上訴。

嬰兒 保母

延伸閱讀

立院三讀軍保條例 父母可同時請領育嬰留職停薪津貼

王力宏離婚他慘遭波及？ 老婆撂「這句」狠話暗示

3個月女嬰死亡 阿嬤內疚介紹無照保母給媳婦送托

保母無證照！基隆3月大女嬰送托頭傷不治 檢釐清死因

相關新聞

銷售部主管當內鬼 友達光電蒙受24億元價差損失

知名面板大廠友達光電銷售部蘇姓處長、宮姓經理涉嫌圖利廠商、謀取差價回扣，還提供親友人頭戶洗錢，造成企業24億餘元價差損失...

石木欽判罰俸一年 監委將研議是否提起上訴

前公務員懲戒委員會委員長石木欽與佳和集團前董事長翁茂鍾不當飲宴，懲戒法院職務法庭判石木欽罰款任職時最後月俸一年，可上訴。...

大法官最後一號解釋！國家應補償歷史建築土地所有人

新北市土城普安堂座落在慈祐宮的土地上，官司敗訴後一度被拆除，最後由新北市政府登錄為歷史建築，慈祐宮不服對新北市府提行政訴...

高階主管遭控內鬼致損失24億 友達：依法追償

友達光電一名蘇姓高階主管遭控引入蔡姓男子公司為代理商，低價購得友達所售面板後再賣出。友達今天回應，將依法追究其賠償責任及...

石木欽和富商不當往來判罰354萬元 司法院回應了

前公務員懲戒委員會委員長石木欽與佳和集團前董事長翁茂鍾不當飲宴，還以妻兒名義買進翁的公司股票，懲戒法院職務法庭今判石木欽...

陸軍關指部上兵哨所內蹲睡 遭長官檢舉吃上官司

陸軍關渡地區指揮部工兵連21歲李姓上兵，去年8月凌晨擔服營區大門副哨時睡著，遭長官檢舉，遭依陸海空軍刑法違抗命令、衛兵哨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。