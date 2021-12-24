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大法官最後一號解釋！國家應補償歷史建築土地所有人

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

新北市土城普安堂座落在慈祐宮的土地上，官司敗訴後一度被拆除，最後由新北市政府登錄為歷史建築，慈祐宮不服對新北市府提行政訴訟也確定敗訴，聲請釋憲。大法官今作出第813號解釋，認為文化資產保存法第99條第2項、第100條第1項規定，未以金錢或其他適當方式給予土地所有人相當的補償，不符憲法保障人民財產權的意旨，機關應自解釋公布後2年內修正。

文化資產保存法第99條第2項「私有歷史建築、紀念建築、聚落建築群、史蹟、文化景觀及其所定著之土地，得在百分之五十範圍內減徵房屋稅及地價稅；其減免範圍、標準及程序之法規，由直轄市、縣（市）主管機關訂定，報財政部備查。」

第100條第1項「私有古蹟、歷史建築、紀念建築、考古遺址及其所定著之土地，因繼承而移轉者，免徵遺產稅。」

大法官認為，若建物被登錄為歷史建築，則土地所有人使用、收益、處分權利受到限制，其性質屬於國家依法行使公權力，導致人民財產權受到損失、犧牲，國家應給予相當補償。

文資法第99條第2項僅就歷史建築的土地得在50％範圍內減徵地價稅，第100條第1項規定因繼承而移轉者有免徵遺產稅的優惠，只是具體呈現量能課稅原則，或稅捐優惠性質，難認是「相當之補償」，因此應依解釋意旨修正文資法。

另文資法第9條第1項、第18條第1項關於歷史建築登錄部分規定，在歷史建築所定著土地為第三人所有的情形，未取得土地所有人同意為要件，認為沒有違背憲法保障人民財產權的意旨而合憲。

司法院秘書長林輝煌（左）和大法官書記處長許辰舟說明釋字第810號解釋。記者林孟潔／攝影
司法院秘書長林輝煌（左）和大法官書記處長許辰舟說明釋字第810號解釋。記者林孟潔／攝影

歷史建築 文資法 大法官

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