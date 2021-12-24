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石木欽判罰俸一年 監委將研議是否提起上訴

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導

前公務員懲戒委員會委員長石木欽與佳和集團前董事長翁茂鍾不當飲宴，懲戒法院職務法庭判石木欽罰款任職時最後月俸一年，可上訴。監察院提案彈劾石木欽的監委王美玉、高涌誠今天表示，將於收到判決書後，研議就判決違背法令部分，是否提起上訴。

二位監委指出，對懲戒法院正確理解監察院在懲戒程序所應負之舉證責任，針對石木欽擔任院長期間，由配偶以次子名義向翁茂鍾購入聯亞公司股票等節應予懲戒，表示肯定。

但二位監委也表示，石木欽案是目前層級最高、涉案層面最廣的司法風紀案件，攸關社會大眾對司法人員的獨立、公正與信賴，本件部分判決以超過時效或以事證不足認定，且諸多不當會面接觸或股票買賣獲利不予懲戒，有待商榷。

二位監委指出，社會所期待的法官，是以高於一般公務員之品格操守自我要求，以具體行動避免公務及私人生活中，違法不當或外觀疑似違法不當的行為，本件判決是台灣司法風紀重要的里程碑，判決負有確立司法人員交友分際之使命，以維護司法尊嚴，贏得人民對司法的信賴，將詳細檢視判決理由，作為是否上訴之參據。

石木欽判罰俸一年，監委將研議是否提起上訴。本報系資料照
石木欽判罰俸一年，監委將研議是否提起上訴。本報系資料照

司法 石木欽 監察院

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