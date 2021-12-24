銷售部主管當內鬼 友達光電蒙受24億元價差損失

友達光電總部。記者胡經周／攝影

知名面板大廠友達光電銷售部蘇姓處長、宮姓經理涉嫌圖利廠商、謀取差價回扣，還提供親友人頭戶洗錢，造成企業24億餘元價差損失，直逼1年淨利，且攸關投資大眾權益，新竹地檢署對涉案的3嫌提起公訴，並請求法官對其中蘇、宮請求從重量刑。

檢調追查，友達光電銷售部蘇姓處長，2012年5月間，私下勾結蔡姓代理商，壓低友達光電面板售予蔡的公司，再由蘇介紹友達光電在大陸地區的客戶，轉向跟蔡的公司洽購面板，藉此賺取價差。

地檢署指出，蘇嫌提供不知情親屬之人頭帳戶給蔡嫌洗錢，假藉發放薪資名義給付不法所得，或直接以不法所得購置不動產登記在蘇嫌提供人頭帳戶名下，將佣金回扣給付給蘇嫌；另自2018年5月開始，友達光電銷售部宮姓經理亦參與價差運作。

宮嫌先成立薩摩亞境外公司，再要求蔡嫌以略高於進價的價格將友達光電的面板販售給該公司，宮嫌再將取得之低價面板販售牟利；蘇、宮2嫌犯即運用此等非常規交易牟取價差利益，同時造成友達光電鉅額的價差損失。

地檢署專案小組蒐集事證完備向法院聲請搜索票後，於今年3月24日動員逾50名調查官前往3名主嫌住處及公司6處地點同步搜索，並查扣相關帳冊，檢察官針對蘇、宮、蔡及相關證人訊問後，認為被告蘇姓犯嫌重大且有串供滅證之虞，而向法院聲押獲准，宮、蔡均分別以200萬元交保。

檢察官續行清查帳冊，確認3名主嫌在此非常規交易中，造成友達光電的價差損失高達美金8948萬美金，以今時之匯率換算新臺幣高達24億餘元，已逼近友達光電2020年之稅後淨利33億餘元。

檢方指出，蘇嫌至少獲得9337萬餘元不法所得，宮嫌除獲得10萬元之回扣外，另又自薩摩亞境外公司轉售友達光電面板獲取價差，不法所得約美金22萬元。

檢方表示，由於查得主嫌實際獲得的犯罪所得甚鉅，專案小組為保全追徵犯罪所得，檢察官於今年5月及7月間依據刑事訴訟法第133條之1等相關規定，向法院聲請查扣蘇嫌控制的人頭帳戶及位於高雄4戶房地產，另，蔡嫌則自願提出1000萬元之不法所得供地檢署查扣。

新竹地檢署檢察官將蘇、宮、蔡3名主嫌，分別以違反證券交易法、背信及洗錢等罪嫌提起公訴。

承辦檢察官於起訴書特別敘明，蘇姓及宮姓嫌犯為我國面板大廠友達光電銷售部高階主管，握有面板銷售之訂價權限，已坐領高薪，卻不思為雇主爭取最佳利益，反而利用己身所掌握的市場價格資訊，設計各種價差交易等非常規交易模式，藉以牟取私利，不僅造成友達光電鉅額損失，且造成臺灣廣大投資股民的損失，又將不法利益輸至大陸地區，間接削弱我國經濟實力，所為實屬不該，2人犯後猶飾詞狡辯，隱藏犯罪所得，顯毫無悔改之心，建請從重量刑。