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陸軍關指部上兵哨所內蹲睡 遭長官檢舉吃上官司
陸軍關渡地區指揮部工兵連21歲李姓上兵，去年8月凌晨擔服營區大門副哨時睡著，遭長官檢舉，遭依陸海空軍刑法違抗命令、衛兵哨兵廢弛職務罪嫌送辦。士林地檢署偵結，認為李只是精神不濟，並無違抗命令，依衛兵哨兵廢弛職務罪嫌向法官聲請簡易判決處刑。
簡易判決處刑書指出，李2020年8月24日凌晨1點到3點擔服營區大門副哨勤務，竟在哨所內蹲坐睡覺，王姓下士見狀檢舉，新北市憲兵隊詢後將李送辦。
李偵訊時坦承睡覺。新北市憲兵隊當時移送罪加一條違抗命令，不過檢察官根據監視器翻拍畫面、陸軍關渡地區指揮部調查案件報告書，認為李不是故意違抗，僅是精神不濟睡著。
檢察官偵結，將李依陸海空軍刑法第34條第1項衛兵哨兵廢弛職務罪嫌，向法官聲請簡易判決處刑。
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