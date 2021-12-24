快訊

涉貪助理費1359萬還拿來買房產 新北議員周雅玲下場慘了

夫妻都感染Omicron？指揮中心：家庭群聚感染釐清中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸軍關指部上兵哨所內蹲睡 遭長官檢舉吃上官司

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

陸軍關渡地區指揮部工兵連21歲李姓上兵，去年8月凌晨擔服營區大門副哨時睡著，遭長官檢舉，遭依陸海空軍刑法違抗命令、衛兵哨兵廢弛職務罪嫌送辦。士林地檢署偵結，認為李只是精神不濟，並無違抗命令，依衛兵哨兵廢弛職務罪嫌向法官聲請簡易判決處刑。

簡易判決處刑書指出，李2020年8月24日凌晨1點到3點擔服營區大門副哨勤務，竟在哨所內蹲坐睡覺，王姓下士見狀檢舉，新北市憲兵隊詢後將李送辦。

李偵訊時坦承睡覺。新北市憲兵隊當時移送罪加一條違抗命令，不過檢察官根據監視器翻拍畫面、陸軍關渡地區指揮部調查案件報告書，認為李不是故意違抗，僅是精神不濟睡著。

檢察官偵結，將李依陸海空軍刑法第34條第1項衛兵哨兵廢弛職務罪嫌，向法官聲請簡易判決處刑。

士林地檢署偵結，將李依陸海空軍刑法第34條第1項衛兵哨兵廢弛職務罪嫌，向法官聲請簡易判決處刑。圖／報系資料照
士林地檢署偵結，將李依陸海空軍刑法第34條第1項衛兵哨兵廢弛職務罪嫌，向法官聲請簡易判決處刑。圖／報系資料照

憲兵

延伸閱讀

陸軍中校假冒警察涉性侵按摩女無罪 不服撤職提告勝訴

慈湖陵寢儀隊士兵涉嫌在營賭博 被抓坦言「輸掉65萬」

少校特種情報調查官酒駕 無照闖營區85次強制退伍

湯蕙禎捐贈陸軍15座防疫淨化門 強化新訓部隊防護能量

相關新聞

銷售部主管當內鬼 友達光電蒙受24億元價差損失

知名面板大廠友達光電銷售部蘇姓處長、宮姓經理涉嫌圖利廠商、謀取差價回扣，還提供親友人頭戶洗錢，造成企業24億餘元價差損失...

石木欽判罰俸一年 監委將研議是否提起上訴

前公務員懲戒委員會委員長石木欽與佳和集團前董事長翁茂鍾不當飲宴，懲戒法院職務法庭判石木欽罰款任職時最後月俸一年，可上訴。...

大法官最後一號解釋！國家應補償歷史建築土地所有人

新北市土城普安堂座落在慈祐宮的土地上，官司敗訴後一度被拆除，最後由新北市政府登錄為歷史建築，慈祐宮不服對新北市府提行政訴...

石木欽和富商不當往來判罰354萬元 司法院回應了

前公務員懲戒委員會委員長石木欽與佳和集團前董事長翁茂鍾不當飲宴，還以妻兒名義買進翁的公司股票，懲戒法院職務法庭今判石木欽...

陸軍關指部上兵哨所內蹲睡 遭長官檢舉吃上官司

陸軍關渡地區指揮部工兵連21歲李姓上兵，去年8月凌晨擔服營區大門副哨時睡著，遭長官檢舉，遭依陸海空軍刑法違抗命令、衛兵哨...

【即時短評】院長造謠案違反程序 警技術性失誤又來了

台北市警方偵辦行政院長蘇貞昌遭指造謠案，被台北地院認移送違法，裁定不受理，內政部長徐國勇稱警方及法院法律認知有落差，警方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。