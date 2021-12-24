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【即時短評】院長造謠案違反程序 警技術性失誤又來了

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

台北市警方偵辦行政院長蘇貞昌遭指造謠案，被台北地院認移送違法，裁定不受理，內政部長徐國勇稱警方及法院法律認知有落差，警方依法可直接移送，乍看像是「部長挺警察」，但技術性迴避通知程序，長期下來恐造成執法上認知錯亂、讓想升官的看風向辦事，這豈是維護警察尊嚴與彰顯公權力的表現？

「警方和司法單位法律認知有落差，依刑事訴訟法，警察機關本來就可以直接移送」，這看似徐部長力挺警方，實質上比較像徐律師替不該傳訊院長辯護。

刑事訴訟法第71-1條規定，警察調查犯罪、蒐集證據，「得」通知犯嫌到場詢問，但警方辦的是社會秩序維護法，社維法第92條規定，「法院受理違反本法案件，除本法有規定者外，準用刑事訴訟法之規定」，而該法第41條規定，警察調查違法行為事實，「應」通知嫌疑人。

既然社維法有清楚規定，警方就該依法通知蘇到案說明，不能以「鑑於已有衛福部回函及蘇貞昌在立法院備詢影像、譯文等事證」，技術性迴避通知程序。

社維法第92條也規定，警察對於情節輕微而事實明確的違法案件，「得」不經通知、訊問，逕行處分，但其處罰以1500元以下罰鍰或申誡為限；造謠涉嫌違反社維法第63條「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」，是處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰，即警方仍「應」通知嫌疑人說明。

從總統、行政院長屢屢喊話打擊打假消息，但看去年台南兩位議員開記者會揭發有假三倍券，反被蘇院長認定是不實傳言，一聲令下而要求台南警方查辦，結果法院還了議員公道，當時的警察局長詹永茂摸摸鼻子向議員表示，此舉是「依程序奉命行事」。

依程序是何等重要？相信執法者不會不清楚，全國警察尤以天子腳下的中正一分局，早對類似案件不陌生，且該分局去年底才爆出丁怡銘特權事件，這回又被法院認定違法移送，很難不令外界質疑，又是一次特權護航。就如警界茶餘飯後的話題，「基層扛黑鍋、功耀在高層」，院長級的案件，憑小員警膽敢決定違反程序?

台北市警方偵辦行政院長蘇貞昌遭指造謠案，遭台北地院認移送違法，裁定不受理。記者李隆揆／攝影
台北市警方偵辦行政院長蘇貞昌遭指造謠案，遭台北地院認移送違法，裁定不受理。記者李隆揆／攝影

警察 刑事訴訟 行政院

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