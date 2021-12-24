法國男子積欠防疫罰鍰 離境遭攔速繳清20萬元
行政執行署士林分署今天指出，一名法國籍男子違反防疫規定被罰20萬元未繳，日前欲離境返國時遭攔，才迅速繳清欠款，獲解除境管後返回法國與家人團聚。
法務部行政執行署士林分署發布新聞稿表示，此案的法國籍男子於民國109年9月間入境台灣，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）居家檢疫期滿前2天擅離檢疫地點，台北市政府衛生局裁罰新台幣20萬元但逾期未繳。
案經台北市衛生局移送強制執行，士林分署調查發現，法國籍男子在台無財產、無固定居所，實際訪查後仍查無任何聯繫方式。為避免男子逃匿，立即通知移民署限制出境。
12月20日，法國籍男子主動與士林分署聯繫，告知原本要離境返回法國，但在機場遭攔，才得知欠繳罰鍰，希望趕快繳清，順利返國。
士林分署立即協助法國籍男子與法國銀行、友人聯繫，於昨天以10萬元現金、10萬元刷卡方式，將罰鍰全數繳清；隨後聯繫移民署解除境管，讓男子能夠在平安夜前返回法國。
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