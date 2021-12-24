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涉貪助理費1359萬買房產 新北議員周雅玲貪汙罪起訴

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涉貪助理費1359萬買房產 新北議員周雅玲貪汙罪起訴

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

民進黨籍3連霸新北市議員周雅玲被控利用人頭詐領助理費，新北地檢署今年9月指揮台北市調查處搜索她的服務處、住所等，通知周等7名被告及2名證人到案說明，訊後聲押，法院裁定300萬元交保。今天檢方偵結此案，查出周雅玲貪汙金額高達1359萬餘元，依貪汙治罪條例罪嫌起訴周與大妹，另外周的小妹等7名人頭戶涉及偽造文書部分，均予以緩起訴處分。

周雅玲是前立法委員周雅淑的胞妹，曾任台北縣第15、16屆議員；相隔3屆後再參選，連任新北第10選區第1至3屆市議員。

檢調接獲檢舉，周雅玲疑從多年前起利用數名親友當人頭，詐領助理費，新北檢黑金組主任檢察官洪三峯、檢察官楊唯宏9月17日指揮台北市調處搜索周雅玲位於汐止區服務處等5處，查扣手機、平板電腦、存摺及相關文書。

檢調調查發現，周雅玲自2009年起，便與妹妹一起，利用親友當成人頭申報成公費助理，藉此按月向新北市議會詐領補助費2至4萬元不等，12年來下來詐領金額高達1359萬餘元，還利用貪來的補助費在宜蘭置產，其餘用於如親友計程車費、大樓管理費等。

檢方認為，周雅玲與妹妹利用虛報人頭助理貪走公費補助涉犯貪汙，依利用職務上之機會詐起財物罪嫌起訴，並請法官依法沒收其利用贓款買來的房產，另外針對周雅玲小妹等7名人頭戶造假「公費助理名冊」、涉犯偽造文書部分，檢方審酌7人未有前科，犯後均坦承犯行、態度良好，均予以緩起訴處分。

民進黨新北市議員周雅玲涉嫌與大妹貪走上千萬公費議員助理補助，被新北地檢署依貪汙治罪條例起訴。記者王怡蓁／攝影
民進黨新北市議員周雅玲涉嫌與大妹貪走上千萬公費議員助理補助，被新北地檢署依貪汙治罪條例起訴。記者王怡蓁／攝影

貪汙 偽造文書

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