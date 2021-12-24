涉貪助理費1359萬買房產 新北議員周雅玲貪汙罪起訴

民進黨籍3連霸新北市議員周雅玲被控利用人頭詐領助理費，新北地檢署今年9月指揮台北市調查處搜索她的服務處、住所等，通知周等7名被告及2名證人到案說明，訊後聲押，法院裁定300萬元交保。今天檢方偵結此案，查出周雅玲貪汙金額高達1359萬餘元，依貪汙治罪條例罪嫌起訴周與大妹，另外周的小妹等7名人頭戶涉及偽造文書部分，均予以緩起訴處分。

周雅玲是前立法委員周雅淑的胞妹，曾任台北縣第15、16屆議員；相隔3屆後再參選，連任新北第10選區第1至3屆市議員。

檢調接獲檢舉，周雅玲疑從多年前起利用數名親友當人頭，詐領助理費，新北檢黑金組主任檢察官洪三峯、檢察官楊唯宏9月17日指揮台北市調處搜索周雅玲位於汐止區服務處等5處，查扣手機、平板電腦、存摺及相關文書。

檢調調查發現，周雅玲自2009年起，便與妹妹一起，利用親友當成人頭申報成公費助理，藉此按月向新北市議會詐領補助費2至4萬元不等，12年來下來詐領金額高達1359萬餘元，還利用貪來的補助費在宜蘭置產，其餘用於如親友計程車費、大樓管理費等。