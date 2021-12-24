「把兒子行為當成是我的行為」 石木欽罰354萬要上訴

前公務員懲戒委員會委員長石木欽與佳和集團前董事長翁茂鍾不當飲宴，還以妻兒名義買進翁的公司股票，遭監察院彈劾，移送懲戒法院，成為史上彈劾層級最高的司法官。懲戒法院職務法庭今判石木欽罰款任職時最後月俸一年，約354萬餘元，可上訴。石木欽得知結果指出，深表遺憾，會依法提上訴。

石木欽今發聲明指出，懲戒法院職務法庭判決認定適用10年追懲時效，就監察院指控他買怡安、佳和公司股票、與翁茂鍾聚餐等，法院認為超過10年時效「免議」；又進一步認為，他任最高法院法官期間無不當行為，且其餘餐敘、球聚及監察院指控他未迴避的部分，均無證據證明有違反任何規定，所以「不付懲戒」。監察院對他的指控及主張本案不適用時效，明顯不實。