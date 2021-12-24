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酒駕罰單不繳 擔憂透天厝被查封 急全額繳清

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市民陳姓男子酒駕被處高額罰12萬元，經行政執行署台中分署催繳後仍未繳納，台中分署12月22日先發文扣押陳男存款，僅扣得5萬餘元，陳男希望能以分期方式繳納，但執行官發現，陳男有一間位於臺中市沙鹿鬧區屋齡僅15年的透天厝，因此向陳表示近日內如仍不繳納，就會查封透天厝，陳男今天上午已將罰款全數繳納。

法務部執行署台中分署表示， 陳姓男子曾於5年內有一次酒駕紀錄，卻在去年5月間再次酒後駕車，遭警察攔檢後被處高額罰鍰12萬元，今年8月間移送台中分署執行後，經催繳後仍未繳納。

台中分署為配合法務部行政執行署推動「加強執行滯納違反道路交通管理處罰條例罰鍰及ETC通行費專案」，12月22日先發文扣押陳男存款，僅扣得5萬餘元，陳男接獲銀行通知被扣款後，才主動來電表明希望能以分期方式繳納。

但執行官查證發現，陳男有一間位於臺中市沙鹿鬧區屋齡僅15年的透天厝，而且近幾個月才再向銀行辦理貸款好幾百萬元，向他明確表示無法同意分期，近日內如仍不繳納，就會查封透天厝，因陳男未明確表明是否會全額繳納，就在台中分署已準備妥當通知地政機關發動查封之際，陳男緊急來電表示，今日已到裁決機關繳納全部罰單，並承諾日後不再酒後駕車。

陳男酒駕被處高額罰12萬元，經行政執行署台中分署催繳後仍未繳納，執行官發現，陳男有一間位於中市沙鹿鬧區屋齡僅15年的透天厝，因此向陳表示近日內如仍不繳納，就會查封透天厝，陳男今天上午已將罰款全數繳納。圖／本報資料照
陳男酒駕被處高額罰12萬元，經行政執行署台中分署催繳後仍未繳納，執行官發現，陳男有一間位於中市沙鹿鬧區屋齡僅15年的透天厝，因此向陳表示近日內如仍不繳納，就會查封透天厝，陳男今天上午已將罰款全數繳納。圖／本報資料照

透天 法務部

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